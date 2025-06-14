Damla Sönmez, Bodrum’da Köpeğiyle Yazı Karşıladı

Damla Sönmez, yaz sezonuna Bodrum’un eşsiz sahillerinde merhaba dedi. Ünlü oyuncu, tatil için Ortakent’te bir plajı tercih etti. Yanında sevimli köpeğiyle birlikte denizin keyfini doyasıya çıkardı. Objektiflere yansıyan bu doğal ve içten anlar, hayranlarının beğenisini topladı.

Denizin ve Güneşin Keyfi

Ortakent’in serin sularında köpeğiyle birlikte yüzen Damla Sönmez, enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Hem denize girip yüzdü hem de güneşlenerek yazın tadını çıkardı. Tatilin huzur dolu anlarını sosyal medyada paylaşmasa da objektiflere yakalanan kareler, hayranlarını mest etti.

Bodrum Tatilinde Sıcacık Anlar

Damla Sönmez, yazın ilk tatilinde doğayla iç içe olmayı tercih etti. Sahilde köpeğiyle oynadığı eğlenceli anlar, plajdakilerin de ilgisini çekti. Hem dinlendi hem de enerjisini tazeledi. Bodrum’un güneşi ve denizi, ünlü oyuncuya sezonun yorgunluğunu unutturdu.

Doğal Güzellik ve Samimiyet

Tatilde doğal görüntüsüyle dikkat çeken Damla Sönmez, Bodrum sahillerinde sade şıklığıyla beğeni topladı. Köpeğiyle geçirdiği bu keyifli anlar, yaz sezonunun en sıcak ve içten kareleri arasında yerini aldı.