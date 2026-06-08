Damla Colbay'a Bodrum'da Nazar Değdi! İskeleden Atlarken Parmağını Kırdı!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Damla Colbay yeni sezon öncesi enerji depolamak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı. Ege'nin serin sularında başlayan neşeli gün talihsiz bir görünmez kaza yüzünden acil serviste noktalandı. Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen Damla Colbay talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu sosyal medya hesabından iskeleden atlarken parmağını kırdığını açıkladı.

Yalıkavak Sahilinde Başlayan Talihsiz Gün

Güzel oyuncu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının vazgeçilmez adresi olan Bodrum'u tercih etmişti. Damla Colbay tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte gün boyu denize giren ve fit görüntüsüyle plajda tüm bakışları üzerine toplayan ünlü isim neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak Colbay günün ilerleyen saatlerinde talihsiz bir kaza yaşadı.

İskeleden Atlarken Acı İçinde Kaldı

Serinlemek amacıyla iskelenin ucuna yürüyen ve denize atlayan güzel oyuncu suyla temas ettiği sırada dengesini kaybederek elini çarptı. Acı içinde sudan çıkan Colbay'ın parmağında ciddi bir hasar meydana geldiği anlaşıldı. Damla Colbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iskeleden atlarken parmağını kırdığını söyledi.

Kırığı Sevgilimin Nöbetine Denk Getirme İşi...

Yaşanan bu şanssız kazanın ardından güzel oyuncunun en büyük şansı ise hayat arkadaşı oldu. Bir süredir Ortopedi Doktoru Ali Osman Çiçek ile aşk yaşayan Colbay'ı ise sevgilisi tedavi etti. Hastaneye kaldırılan ve acil müdahale edilen ünlü ismin kırılan parmağı, uzman doktor sevgilisi tarafından başarılı bir operasyonla alçıya alındı. Parmağından operasyon geçiren oyuncu paylaşımında "Kırığı sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." ifadelerini not düştü.

Hastaneden sargılı elinin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını hem üzen hem de esprili diliyle rahatlatan oyuncu bir başka sosyal medya gönderisinde ise "İşlem tamam" ifadelerini kullandı. Hayranlarından peş peşe "Geçmiş olsun" mesajları alan Damla Colbay'ın tatiline bir süre sargılı parmağıyla devam edeceği öğrenildi.