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Damak çatlatan lezzet ağlayan pasta bu tarifle çok daha lezzeti

Hanımların davet sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan ağlayan pastayı herkes kendi yorumuyla yapıyor. Tatlı deyince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan ağlaya pastanın bu tarifini öğrenenler ise kimselere vermek istemiyor. İşte herkesin bayılarak yediği o ağlayan pasta tarifi.

Damak çatlatan lezzet ağlayan pasta bu tarifle çok daha lezzeti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 14:36

Ağlayan pasta son zamanlarada hanımarın en gözde tatlılarından biri. Beş çayı davetlerinin en beğenilen lezzetlerinden biri olan ağlayan pastanın çeşitli tarifleri hanımlar arasında geziiyor. Ancak bu tarifi bir kez eline geçiren kimselere vermek istemiyor. Herkesten farklı ve çok daha lezzetli bir ağlayan pasta yapmak için bu tarifi sakın kaçırmayın.

Genel beğeniye en uygun tatlılardan biri olan ağlayan pasta, ymuşacık keki ve dengeli şeker oranıyla hazırlanmış kremasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ağlayan pastanın damak çatlatan lezzetinin hayranları her geçen gün artıyor. İsmini üzerinden gözyaşı misali süzülen çikolata sosundan alan ağlayan pasta, son zamanlarda hanımların gözde tatlısı. İşte en güzel ağlayan pasta tarifi.

Ağalayan Pasta Tarifi

MALZEMELER

SOSU İÇİN


1 paket hazır çikolatalı sos
2.5 su bardağı süt

KEKİ İÇİN


3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı süt
1 paket vanilin
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı kakao

KREMASI İÇİN


1.5 paket krem şanti
1.5 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir kaba alıdığınız yumurta ve şekeri iyice karışana kadar birkaç dakika boyunca çırpın. Ardından bu karışıma vanilin ve sütü de ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam edin. Karışım köpüklü bir kıvam alacaktır. Başka bir kapta da katı malzemeler denen un, kabartma tozu, ve kakaoyu topaklanmaması için elekten geçirerek karışrırın. Ardından yine çırpmaya devam ederek iki karışımı bir kapta birleştirin. Karışımda topak kalmayacak şelilde çırpmaya devam edin. Kek kaışımını önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin ve yaklaşık yarım saat pişirin. 

Kek pişerken bu sırada çikolta sosu ve kremasını hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosunu hazırlamak oldukça basıit. Öncelikle süt ile çikolata sosunu karıştırın ve kısık ocağa alın. Sos kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ardından kremşantiyi hazırlayın. Fırından çıkardığınız kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine kremşantiyi sürün. Kremşantiyi güzelce yaydıktan sonra da çikolata sosunu dökün. Ağlayan pastanız hazır. Afiyet olsun.

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