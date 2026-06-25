Daha 17'nin Yıldızı Ceren Ayruk Seti Salladı! Paylaşımına Dakikalar İçinde Beğeni Yağdı

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Daha 17'nin başrol oyuncusu Ceren Ayruk sosyal medyadaki son hamlesiyle dijital dünyayı adeta salladı. Dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen ve kariyerinin altın dönemini yaşayan genç yıldız set arkasından paylaştığı karelerle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Esprili Notuyla Etkileşim Rekoru Kırdı

Dizinin büyük ses getiren üçüncü bölüm çekimleri sırasında kamera karşısına geçen Ceren Ayruk fotoğraflarına eklediği esprili notla hayranlarını güldürdü. Güzel oyuncunun; "Aşık olduğun çocuğun çalıştığı mekana gidip rahatsızlık verme kombini" başlığıyla paylaştığı set günlüğü, dakikalar içinde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Doğal güzelliği ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Ayruk2un bu paylaşımı kısa sürede 250 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum alarak adeta erişim rekoru kırdı.

Yeni Lakabı Belli Oldu: Bodrum Papatyası

Televizyon dünyasının en parlak yeni nesil jönleri ve kadın starları arasında ilk sıralarda gösterilen Ceren Ayruk fotoğraflardaki tarzıyla stil ikonlarına taş çıkardı. Ayruk'un doğa temalı elbisesi, papatyayı andıran özel tasarım küpeleri, şapkası ve duru güzelliği hayranları tarafından ikonik bir lakapla taçlandırıldı. Sosyal medya kullanıcıları ve dizinin sıkı takipçileri, güzel oyuncuya "Bodrum Papatyası" benzetmesini yaptı.