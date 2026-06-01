Daha 17'nin İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu

"Daha 17" pazar akşamı ilk bölümüyle nihayet seyirci karşısına çıktı. Kanal D'nin iddialı projesi hem hikayesi hem de genç kadrosuyla ilk sınavından alnının akıyla çıktı diyebiliriz.

Aras'ın Gizemli Geçmişini Arama Mücadelesi

Pastel Film imzalı dizinin arkasında sektörün güçlü isimleri Yaşar İrvül ve Efe İrvül var. Çekimleri Bodrum'un muhteşem atmosferinde yapılan dizi izleyiciye tam bir görsel keyif sundu ilk bölümden. Hikayeye gelirsek; çocukluğu yetimhanelerde geçen 17 yaşındaki Aras'ın kendi geçmişini ve ailesini bulma mücadelesini izliyoruz. Aras'ın bu gizem dolu hikayesi daha ilk dakikalardan herkesi yakalamayı başardı.

Peki Reytingler Nasıl Geldi?

Pazar gecesinin o zorlu ekran yarışında "Daha 17" gayet temiz bir başlangıç yaptı. Dizi tüm izleyici gruplarında üst sıralara adını yazdırdı.

Total grubunda 3.19 reyting alarak akşamı 3. sırada tamamlayan yapım AB kategorisinde ise 2.17 oranla yine 3. oldu. "Daha 17"nin asıl başarısı ise reklam verenlerin gözdesi olan ABC1 grubunda geldi. Burada 3.02 reyting puanı yakalayarak rakiplerini solladı ve günü 2. sırada bitirdi.

Bu oranlar gösteriyor ki dizi önümüzdeki yaz sezonunda adından epey söz ettirecek.