Daha 17'nin Genç Jönü Çağan Efe Ak: “O Duyguyu Tatmadım”

Sektöre küçük bir rolle başlayan genç yetenek kısa sürede başrol oyunculuğuna kadar yükseldi. Erken yaşta setlerle tanışmanın kendisini olgunlaştırdığını belirten oyuncu lise eğitimini daha bu yıl tamamladı. Önümüzdeki haftalarda üniversite sınavına girmeye hazırlanan Ak sinema televizyon bölümünde okuyarak set arkasındaki teknik süreçlere hâkim olmayı hedefliyor.

Geçmiş dönemde rol aldığı gençlik dizisi projesiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu sokağa çıktığında gördüğü karşılıksız sevgiyi çok kıymetli buluyor. Sosyal medyada yüz binlerce abonesi olan bir YouTube kanalına rağmen genç yıldız içerik üreticiliğinin yoğun bir mesai gerektirmesi nedeniyle rotasını tamamen profesyonel oyunculuğa çevirdiğini ifade ediyor. Ailesinden aldığı eğitim sayesinde popülaritenin kendisini değiştirmesine izin vermediğini söylüyor.

Yeşil Sahalardan Setlere Uzanan Öykü

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Çağan Efe Ak’ın geçmişinde profesyonel sporculuk da yer alıyor. On yaşından on beş yaşına kadar siyah-beyazlı ekibin altyapısında kalecilik yapan yetenekli isim pandemi döneminde zor bir karar vermek zorunda kaldı. Okul hayatı, yoğun set saatleri ve futbol idmanlarının bir arada yürümemesi üzerine spor kariyerini sonlandırdı. Kalecilik için boyunun biraz kısa kalmasını da kafasına taktığını samimiyetle dile getiren Ak yoluna oyunculukla devam etme kararı aldığını belirtiyor.

İstanbul’daki aile evinden ayrılarak yeni projesinin çekimleri için Bodrum Türkbükü’ne yerleşen oyuncu tek başına yaşamanın getirdiği sorumluluklara alışmaya çalışıyor. Evdeki dağınıklıktan ve anne yemeklerine duyduğu özlemden bahseden genç yıldız set aralarında bilgisayarda futbol oyunları oynayıp müzik dinleyerek vakit geçiriyor.

Aşkı Tatmamış

Bodrum'un gözde mekânlarından No 81 Hotel’de gerçekleştirilen çekimlerde enerjisiyle dikkat çeken oyuncu yeni dizisinde hayat verdiği "Aras" karakterini anlattı. Erken yaşta anne ve babasını bir trafik kazasında yitiren Aras’ın kaybolan kardeşini bulmak için şehir şehir gezen kararlı bir genç olduğunu söyledi. Karakterinin dürüst ve azimli yapısını kendi kişiliğine çok benzettiğini ifade eden Ak projenin zorbalık gibi konulara da değinen güçlü bir hikayesi olduğunu vurguladı.

Hayatında aşkın şu an için kariyerinin gerisinde kaldığını belirten genç oyuncu henüz bu duyguyu tatmadığını dile getirdi. Gelecekte sinema dünyasında kalıcı izler bırakmak isteyen Çağan Efe Ak, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli gibi başarılı isimlerin duruşlarını kendisine örnek alıyor. Oyunculukta gelebileceği en üst noktayı hedefleyen yıldız pes etmeden kendini geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.