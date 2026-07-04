Irmak Ünal Kızı Kayla'nın 15. Yaş Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı

Irmak Ünal, kızı Kayla'nın 15. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. Anne-kızın paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Irmak Ünal Kızı Kayla'nın 15. Yaş Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 19:11

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2021'de çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte radikal bir kararla Endonezya'nın Bali adasına yerleşen ünlü isim bu kez büyük kızının yeni yaşı vesilesiyle gündeme geldi. 2010'da dünyaevine girdiği Emre Karabacak ile olan evliliğini 2017'de sonlandıran oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ünal 15 yaşına basan kızı Kayla ile çekildiği doğum günü fotoğrafını sosyal medya hesabındaki takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede geniş bir etkileşim alan fotoğraf karesine kullanıcılar tarafından çok sayıda tebrik yorumu geldi. Takipçiler, genç kızın büyümesine dikkat çekerken anne ile kız arasındaki fiziksel benzerliği ön plana çıkardı.

Kariyer Değişimi ve Yeni Yaşam

Televizyon dünyasında en son "Dolunay" isimli dizi projesiyle izleyici karşısına çıkan Irmak Ünal bu çalışmanın ardından profesyonel oyunculuk kariyerine ara vermişti. Hayat tarzını kökten değiştiren ünlü isim zihinsel ve fiziksel arınma yöntemlerine yönelerek profesyonel yoga eğitmenliği yapmaya başladı. Anneliği ve yeni mesleğini Bali’nin doğal atmosferinde sürdüren sanatçı çocuklarının büyüme süreçlerini de bu sakin coğrafyada şekillendiriyor.

Sağlık Mücadelesi

Geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla üzücü bir gelişmeyi paylaşan Irmak Ünal meme kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Bir süredir bu ciddi sağlık sorunuyla mücadele eden ve tedavi sürecini güçlü bir duruşla yürüten oyuncu hayata bağlılığıyla takdir topluyor. Yaşadığı bu zorlu dönemin ortasında kızının doğum günüyle moral bulan ünlü isim paylaştığı kutlama notunda duygusal ifadeler kullandı. Kızını hayatına gelen "sessiz bir kahin" ve "küçük bir kozmik ayna" olarak tanımlayan Ünal, mesajında onun özgür ruhunu ve içgüdüsel zekasını övdü. Kendisini annesi olarak seçtiği için hayata şükrettiğini belirten oyuncunun bu içten satırları zor günlerinde kendisine destek veren sevenlerini derinden etkiledi.

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