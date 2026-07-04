Daha 17 Dizisinin 6. Bölüm Tanıtımı İnterneti Salladı: "Çok Bekledik Ama Değdi!"

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Daha 17'nin 6. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Daha 17 Dizisinin 6. Bölüm Tanıtımı İnterneti Salladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 12:24

Gençlik ve dram türündeki sürükleyici hikayesi yüksek temposu ve izleyicisini her hafta ters köşe yapan senaryo örgüsüyle pazar akşamlarının reyting listelerini altüst eden sezonun en iddialı yapımlarından Daha 17 merakla beklenen 6. bölümü için geri sayımı başlattı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en çok konuşulan işlerinden biri olan fenomen dizi yeni bölümünden gelen 2. fragmanıyla sosyal medyada adeta bir çalkantı yarattı.

Kısa sürede dijital platformlarda viral olan tanıtım dizinin sadık takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutularak haftanın en çok konuşulan televizyon olayı haline geldi.

Yıldız Kadronun Çabasız Ekran Uyumս!

Nesrin Cavadzade ve Dilara Aksüyek gibi deneyimli isimleri Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk ve Ata Yaşat gibi genç kuşağın en karizmatik ve parlayan yetenekleriyle bir araya getiren Daha 17 bu muazzam cast vizyonunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Usta işi oyunculukların gençlik enerjisiyle birleştiği yapım 6. bölümünde de tansiyonu zirvede tutacağının sinyallerini verdi.

Yeni fragmanın dijital dünyaya düşmesiyle birlikte izleyiciler pazar akşamı ekrana gelecek olan sahneler için teoriler üretmeye başladı. Karakterlerin arasındaki gizli hesaplaşmaların ve lifestyle çatışmalarının tavan yapacağı 6. bölüm izleyicisine tam anlamıyla bir görsel şölen vaat ediyor.

"Çok Bekledik Ama Değdi"

Dizinin yayınlanan son tanıtımının ardından ekran başındakilerin sabırsız bekleyişi sosyal medyadaki yorumlara da yansıdı. Fragmanın altına dakikalar içinde binlerce destek ve heyecan dolu yorum bırakıldı.

Takipçiler ve dizi severler X (Twitter) ile Instagram'da "Çok bekledik ama kesinlikle değdi, fragman bile kalbimizi bıraktırmaya yetti" şeklinde övgü dolu geri dönüşlerde bulundu. Pazar gününün liderliğini kimseye kaptırmaya niyeti olmadığını gösteren Daha 17 bu olay yaratan yeni fragman hamlesiyle haftanın en iddialı magazin ve televizyon manşetine imza attı.

 

 

 

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