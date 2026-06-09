Daha 17 Dizisinden Olay Yaratan 3. Bölüm Fragmanı! Bodrum'da Sırlar Açığa Çıkıyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Bodrum dizisi Daha 17'nin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

Daha 17 Dizisinden Olay Yaratan 3. Bölüm Fragmanı! Bodrum'da Sırlar Açığa Çıkıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 18:04

Kanal D ekranlarında yaz sezonuna kelimenin tam anlamıyla damga vuran yepyeni bir gençlik ve dram fırtınası esiyor. Yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran proje dijital dünyada da izlenme rekorları kırıyor. Kanal D'nin yeni sezona iddialı başlayan gençlik dizisi Daha 17 ilk bölümleriyle büyük ses getirdi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

İlk İki Bölümle Reytinglerin Zirvesine Kuruldu

Ege'nin büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyan yapım sadece görsel şöleniyle değil derinlikli senaryosuyla da izleyiciden tam not almayı başardı. Kanal D'nin Bodrum'da çekilen dizisi Daha 17 güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi. İlk iki bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşen yeni dizinin 3. bölümünden ilk fragman geldi. Bodrum'un pırıltılı sokaklarında geçen gizemli ve sürükleyici hikaye her hafta izleyiciyi yeni bir bilmecenin içine sürüklüyor.

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz Başrolde!

Dizinin bu denli kısa sürede benimsenmesindeki en büyük paylardan biri de kuşkusuz jenerasyonları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu oldu. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin fragmanı büyük ilgi gördü. Deneyimli oyuncuların usta işi performansları ile genç yeteneklerin enerjisi ekranda harika bir sinerji yakaladı.

Sosyal Medya "Daha 17"yi Konuşuyor

Yayınlanan yeni fragman, kısa sürede YouTube ve X (Twitter) platformlarında trend listelerine girmeyi başardı. Yeni bölümde tansiyonun iyice yükseleceğinin sinyalini alan izleyiciler paylaşılan tanıtımı yorum yağmuruna tuttu. Dizinin 3. bölüm fragmanına sosyal medyada; "çok iyi dizi", "konusu oyuncuları muhteşem", "işte aradığımız dizi", "senaryo harika" gibi yorumlar yapıldı. Bodrum'un saklı kalmış sırlarını ve 17 yaşın getirdiği o fırtınalı dönemi anlatan dizi yaz ekranının en uzun soluklu işlerinden biri olacağını şimdiden kanıtladı.

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