"Daha 17" Dizisinde Dev Partnerlik: Nesrin Cavadzade ve Armağan Oğuz Başrolde!

Nesrin Cavadzade’nin yeni dizisi "Daha 17"deki partneri Armağan Oğuz oldu! Kanal D’nin iddialı projesinin detayları ve çekim takvimi haberimizde.

Yayın Tarihi : 25-03-2026 12:51

Kanal D'nin merakla beklenen yeni projesi "Daha 17" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pastel Film imzalı dizinin en çok merak edilen konularından biri olan, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin partneri nihayet belli oldu. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu yapımda, Cavadzade’nin canlandıracağı Şebnem karakterinin eşi Hakan rolüne hayat verecek isim netleşti.

Nesrin Cavadzade ve Armağan Oğuz Partner Oldu

Dizinin güçlü kadrosuna, başarılı oyuncu Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz, dizide Bodrum'un önde gelen ve nüfuzlu iş adamlarından biri olan "Hakan Akkaya" karakterini canlandıracak. Şebnem ve Hakan Akkaya çiftinin hikâyesi, dizinin ana aksını oluşturacak. Okuma provası yarın yapılacak olan projenin seti için geri sayım başladı.

Çekimler İstanbul’da Başlayıp Bodrum’a Taşınacak

"Daha 17" dizisinin çekim takvimi de netleşti. İlk sahneler 29 Mart'ta İstanbul’da çekilmeye başlanacak. İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından nisan ayının başında set, hikâyenin büyük bir kısmının geçeceği Bodrum'a taşınacak. Bodrum’un eşsiz manzaraları eşliğinde çekilecek olan dizi, hem oyuncu kadrosu hem de prodüksiyon kalitesiyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Pelin Karahan ve Seçkin Özdemir Başrolde: "Düşes" Dizisi Sete Çıktı!
Taşacak Bu Deniz Yayın Akışından Neden Çıkartıldı?
"Sonunda Sen" Filminin Fragmanı Yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü
Delikanlı Dizisinden Melis Sezen'li İlk Kareler Geldi
Gönül Dağı'na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor
Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
  • 24-03-2026 15:13

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
  • 18-03-2026 13:30

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.

Eşref Rüya'da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
  • 18-03-2026 16:03

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
  • 25-03-2026 12:26

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...
  • 25-03-2026 12:35

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...