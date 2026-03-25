"Daha 17" Dizisinde Dev Partnerlik: Nesrin Cavadzade ve Armağan Oğuz Başrolde!

Kanal D'nin merakla beklenen yeni projesi "Daha 17" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pastel Film imzalı dizinin en çok merak edilen konularından biri olan, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin partneri nihayet belli oldu. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu yapımda, Cavadzade’nin canlandıracağı Şebnem karakterinin eşi Hakan rolüne hayat verecek isim netleşti.

Nesrin Cavadzade ve Armağan Oğuz Partner Oldu

Dizinin güçlü kadrosuna, başarılı oyuncu Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz, dizide Bodrum'un önde gelen ve nüfuzlu iş adamlarından biri olan "Hakan Akkaya" karakterini canlandıracak. Şebnem ve Hakan Akkaya çiftinin hikâyesi, dizinin ana aksını oluşturacak. Okuma provası yarın yapılacak olan projenin seti için geri sayım başladı.

Çekimler İstanbul’da Başlayıp Bodrum’a Taşınacak

"Daha 17" dizisinin çekim takvimi de netleşti. İlk sahneler 29 Mart'ta İstanbul’da çekilmeye başlanacak. İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından nisan ayının başında set, hikâyenin büyük bir kısmının geçeceği Bodrum'a taşınacak. Bodrum’un eşsiz manzaraları eşliğinde çekilecek olan dizi, hem oyuncu kadrosu hem de prodüksiyon kalitesiyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.