Dağhan'ın Gaddar olduğu ortaya çıkacak mı?

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan ‘Gaddar’ soluksuz izlenen yeni bölümüyle dün akşam NOW’da yeniden izleyiciyle buluştu. Dağhan’ın Ekber’in kaçırıp yılan yarası ile bıraktığı Aydan’ı kurtardığı bölümde ikilinin duyguları yeniden açığa çıktı. Ekber’in kendisini öldürme planları yapan Dağhan, Müdür ve Kurt’tan haberdar olmasıyla intikam yemini ettiği bölüme Dağhan’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkma ihtimali damga vurdu. Yeni bölüm aksiyon dolu sahneleriyle büyük beğeni toplarken sosyal medyada da gündem oldu.

‘Gaddar’ın dün akşam yayınlanan 10. bölümünde Dağhan, Aydan’ı yılan zehri ile bırakan Ekber’in tüm engellerine karşı kurtardı. İkili arasında duygu dolu anların yaşandığı bölümde Aydan’ı kurtarmak için Dağhan’la beraber herkes seferber oldu. Bütün bu olayların sonunda Ekber; Dağhan, Müdür ve Kurt’un kendisine pusu kurduğunu öğrenip onlardan intikam kalmak için harekete geçti. Ekber’in adamları Kurt’u yakalayıp Ekber’e getirdi, Kurt’un yalanına inanmış görünen Ekber şimdilik onu affetti. Ekber aynı zamanda Enver’in de kendisini öldürmeye çalıştığını öğrenirken Enver de kendi adamları içinde bir muhbir olduğunu anlayıp peşine düştü. Oya ise kızını Ekber’in öldürmeye çalıştığını öğrenip hesap sormak için evine gitti. Çok farklı bir Oya ile karşılaşan Ekber, Oya’dan çok etkilendi. Bütün bunlar yaşanırken Leyla Mesut’la beraber babasının bilgisayarını bulup Dağhan’a teslim etti. Dağhan da Leyla’nın peşini bırakmaları koşuluyla Müdür’e bilgisayarı verdi. Yağmur ise başına gelenleri atlatamayıp bebeğinin geleceği için endişe duyarken Ekber’i öldürme planı yapıp evine gitti. Ekber’e tüm içindekileri döken Yağmur onun kendisini kışkırtmasıyla önündeki silahı ateşledi. Patlayan silahın Ekber’e isabet edip etmediği ise merak yarattı. Bu sırada Dağhan sokakta kocası tarafından şiddet gören bir kadını kurtardı ve cani kocadan intikam almak için parmaklarını kesti. Gaddar’ın peşinde olan Polis Gürkan’ı ise tüm deliller Dağhan’a götürmekteydi. Bu sırada Mesut, Dağhan’ı evine davet edip ondan yardım isteyen mahalleli ile onu buluştururken Gürkan eve baskın yaptı. Bölümün final sahnesinde ise Gürkan Dağhan’ın parmaklarını kestiği cani koca ile Dağhan’ı yüzleştirdi ve adam onun yaptığını herkesin önünde söyledi. Yeni bölümde Dağhan’ın başına gelecekler şimdiden büyük merak konusu oldu.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!