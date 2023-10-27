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Cumhuriyetin 100. Yılında, Bayrak Asan Dayı Tekrar Balkonunda!

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı Salih Tahtalıoğlu, tekrar balkonunda bayrağını dalgalandırarak örnek olmaya devam ediyor.

Cumhuriyetin 100. Yılında, Bayrak Asan Dayı Tekrar Balkonunda!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 16:56

Salih Tahtalıoğlu, halk arasında "Bayrak Asan Dayı" olarak bilinir. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için tekrar balkonuna bayrağını asarak dikkatleri üzerine çekti.

Salih Tahtalıoğlu Kimdir?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında evinin balkonuna astığı Türk bayrağıyla sosyal medyanın fenomeni olmuştu. O günden bu yana, Tahtalıoğlu'nun fotoğrafları farklı konseptlerle tekrar tekrar paylaşıldı ve birçok farklı versiyonu ortaya çıktı.

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Özel Hareket

Tahtalıoğlu, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Dursunbey Belediyesi'nin hediye ettiği bayrağı ile yeniden balkonunu süsledi. "Bayrak Asan Dayı" unvanıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Salih Tahtalıoğlu'nun bu özel hareketi büyük ilgi gördü.

Dursunbey Belediyesi'nden Destek

Dursunbey Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Salih Tahtalıoğlu'nu öven bir paylaşım yaparak, "Bayrak Asan Dayı"ya destek verdi. Belediye, "Kendisine hediye ettiğimiz Türk bayrağını evinin balkonuna asan Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyetimizin 100. yılı için tüm vatandaşlarımıza bayrak asmalarını tavsiye ediyor" şeklinde bir mesaj yayımladı.

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