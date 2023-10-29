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Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Özel 5 TL Hatıra Parası Yayımlandı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında anısına 5 Türk Lirası değerinde özel bir hatıra parası basıldı. 100 milyon adet olarak üretilen bu paralar 29 Ekim'de kullanıma sunulacak.

Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Özel 5 TL Hatıra Parası Yayımlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 09:28

Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine 5 TL değerinde özel bir hatıra parası basıldı. Bu özel paranın 29 Ekim'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında anısına 5 Türk Lirası değerinde özel bir hatıra parası basıldı. 100 milyon adet olarak üretilen bu paralar 29 Ekim'de kullanıma sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özel Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün özel inisiyatifiyle üretilen 5 TL'lik madeni hatıra paranın 29 Ekim'de piyasaya sürüleceği belirtildi. Bu özel para sadece bir kez ve 100 milyon adet olarak basıldı.

Hatıra Parası Özellikleri

Hatıra paraların detaylarına dair bilgilendirme de yapıldı:

100. yıl temalı 5 TL madeni paranın merkezinde ‘Türkiye Yüzyılı’ logolu detay bulunmaktadır. Bu logonun üzerinde '5' rakamı, altında 'Türk Lirası' yazısı mevcuttur. Dış kısmında ise sekizgen şeklinde ‘Selçuklu Yıldızı’ motifiyle bir derinlik kazandırılmıştır. Selçuklu yıldızının yanlarında sırasıyla ‘₺’ ve ‘TC’ işaretleri bulunarak bir güvenlik elementi eklenmiştir. Paranın en alt kısmında basım yılı olan '2023' detayı vardır. Ay ve yıldızın konumu, paranın dış halka ile merkezi arasında tasarlanmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gramdır ve çapı 28,15 mm'dir.”

Önceki Eleştirilere Yanıt

Daha önce, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile ilişkilendirilen Türkçe Olimpiyatları’nın 10. yılında hatıra paraların basılmasına karşın cumhuriyetin 100. yılı için herhangi bir hatıra parası basılmaması konusunda eleştiriler vardı. Bakanlık tarafından bu eleştirilere yanıt olarak, “Genel müdürlüğümüz hatıra paralarını özel günlerden bir gün önce tanıtmaktadır” ifadesi kullanıldı.

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