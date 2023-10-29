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Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğraf karesinin hikayesi

1933 yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nın gurur dolu anlarını yansıtıyor. Bu tarihi fotoğrafın ardındaki hikaye ve yeniden canlandırılması, yeni nesiller için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğraf karesinin hikayesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 10:42

Bir zamanların en meşhur fotoğrafı olan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" başlıklı kare, 1933 yılında Uşak'ta Hüsnü Kazım Özler tarafından çekildi. Bu fotoğraf, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan işgaline karşı duran Uşaklıların gurur ve sevinç dolu anlarını yansıtıyor. Uşak'ın nam-ı diğer "Foto Kazım" olarak bilinen ilk fotoğrafçısı Özler, bu anı ölümsüzleştirerek tarihe armağan etti.

Tarihi Fotoğrafın Müzesi

Günümüzden yaklaşık bir asır sonra, bu efsane fotoğraf şimdi Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Uşaklı Ailenin Sembolik Öyküsü

Gülse Birsel, 2015'te bu fotoğrafın eşsiz hikayesini "Uşaklı bir ailenin hikâyesi... Benim ailemin..." başlıklı yazısında detaylarıyla paylaştı. Gülse Birsel, bu fotoğrafın o dönem yoksul ama gururla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Uşak'ta çekildiğini ve bu şehrin babasının memleketi olduğunu belirtiyor.

Birsel'in dedesi, İstiklal Savaşı'nda dört madalya almış Asım Bey'di. Dedesinin, 33 kurşun deliği bulunan bir pelerini Tarih Kurumu'na bağışladığını aktarıyor. Fotoğraftaki siyah ceketli adamın babasının kuzeni ve babaannesi tarafından dayısının oğlu olan Kamil Kabalak olduğunu belirtiyor.

Fotoğrafın Keşfi

1990'ların başında Birsel'in babası, evde bu tarihi fotoğrafı buluyor. Resimdeki Kamil Kabalak'ın oğlu Hasan Kabalak'a gönderiyor. Ancak fotoğraf, yanlışlıkla 1929'da Ankara'da çekildi diye arşive ekleniyor. 2007'de, bu yanlışlık düzeltilmek için Tuğgeneral Zeki Güngör tarafından dava açılıyor.

Cumhuriyet Fotoğrafının Yeniden Hayat Bulması

Hüsnü Kazım Özler'in oğlu Mustafa Özler, babasının bu ikonik fotoğrafını canlandırarak fotoğraf makinesinin başına geçti. Mustafa Özler, bu fotoğrafın Uşak için büyük bir anlam taşıdığını ve Uşak'ın ismini tüm Türkiye'ye duyurduğunu belirtiyor.

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