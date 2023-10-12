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Cumhurbaşkanı'nın indirim çağrısına Tarım Kredi Marketleri de katıldı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 50 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zincir marketler başta olmak üzere birçok sektöre indirim çağrısında bulundu. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın alım gücünü yükseltmek ve enflasyonun düşürülmesini sağlamak için yapılan bu çağrıya Tarım Kredi marketlerinden yanıt geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre temel gıda ürünlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı'nın indirim çağrısına Tarım Kredi Marketleri de katıldı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 50 indirim
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 15:53

Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye’nin önde gelen gıda sektörü oyuncularından biri olarak bilinir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik indirim çağrısına olumlu yanıt verdi. Bu çağrının ardından, market gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat kesintisine gitme kararı aldı.

Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Yüzde 50'ye Varan İndirim

81 ilde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market, kalitesinden ödün vermeden tüketicilere sağlıklı ve doğal ürünler sunmaktadır. Erdoğan'ın çağrısını takiben, bu markette mevcut indirim kampanyalarına ek olarak büyük bir indirim kampanyası başlatıldı.

16 Ekim'de başlayacak olan bu yeni kampanya kapsamında, sütten pirince, peynirden nohuta kadar birçok temel ihtiyaç ürününde fiyatlar düşecek. Bununla birlikte, deterjan, sabun ve kağıt ürünler gibi temizlik malzemelerinde de yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak.

Bu indirim hamlesinin, tüketicilere büyük bir rahatlama getireceği öngörülüyor. Hem gıda hem de temizlik ürünlerindeki bu indirimler, ev ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in bu olumlu adımı, diğer zincir marketlere de örnek olabilir. Tüketicilere kaliteli ürünlerde indirim sunan bu market, sektördeki liderliğini bir kez daha göstermiş oldu.

Tarım Kredi Kooperatif'ten Hafta Sonuna Özel İndirim!

Tarım Kredi Kooperatif Market, indirim hamlesini sadece bazı ürünlere sınırlı tutmuyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilen taze meyve ve sebzelerde de indirim kampanyası devam edecek. Bu özel günlerde patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi günlük taze ürünleri "manavda taptaze indirim" sloganıyla tüketicilere sunulacak.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketiciyi doğrudan bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu sayede çiftçilerin emek vererek ürettiği ürünler, en uygun fiyatla tüketicilere sunulmaktadır. Market, bu doğrudan satış modeliyle hem çiftçilere daha adil bir gelir sağlamayı, hem de tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu yaklaşımıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu olumlu adımlarla, Tarım Kredi Kooperatif Market, tüketicilere en iyi hizmeti sunma gayretini sürdürüyor ve sektördeki öncü rolünü pekiştiriyor.

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