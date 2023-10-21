Cumhurbaşkanı imzaladı! İlk kez ev alacaklar için devlet destekli konut kredisi şartları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan biri de ilk kez ev alacakları için yapılacak konut kredisi kampanyası oldu. Devlet destekli konut kredisi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Halkbank tarafından sağlanacak olan devlet destekli konut kredisi 1.20 faiz oranı ile verilecek. Konut kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilk evini alacaklara düşük faizli konut kredisi verilecek. Yeni konut kredisi kampanyası kapsamında ilk kez ev alacak vatandaşlar başvuru yapabilecek ve uzun vadeli olarak kredi desteği alma şansına sahip olacak. Son dönemlerde artan konut fiyatları nedeniyle başlatılan yeni kampanyanın detayları da ortaya çıktı. Düşük faizli yeni konut kredisi kampanyası başvuru şartları ve Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KONUT KREDİSİNİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni bir konut kredisi açıklamıştı. Artan konut fiyatları nedeniyle devlet Düğmeye bastı ve düşük faizli konut kredisi desteğine başlıyor. Yeni konut kredisi kampanyası ilk kez ev alacaklar için sağlanacak. Ilk evini alacaklara devlet destekli düşük faizli konut kredisi kullandırılırken Cumhurbaşkanı imzası ile karar resmen duyuruldu. Peki ilk konut kredisi başvuru şartları neler? Kimler ilk konut kredisinden faydalanacak?

1.20 FAİZ ORANI İLE VERİLECEK

Yeni konut kredisi kampanyası ile ilgili tüm detaylar henüz açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre cumhurbaşkanı talimatı üzerine başlatılacak olan konut kredisi kampanyasında ilk evini alacaklara Halkbank tarafından 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi verilecek. 160 ay vadeli olması beklenen konut kredisi kampanyasında başvurular Halkbank şubelerinden yapılacak. 18 yaşından büyük olan ve ilk kez ev alacak olan herkes kampanyaya katılmaya hak kazanacak. Konut kredisi kampanyası kapsamında yaklaşık 1 milyon TL'ye Varan kredi kullandırılacağı öğrenildi.

TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Yeni konut kredisi ile ilgili tüm detayların yavaş yavaş netleştiği ortaya çıkarken meclis tarihi de merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 1.20 faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin detayların TBMM'ye ekim ayı bitmeden geleceği açıklandı. Yani ay sonuna kadar konut kredisi onaylanacak. Böylece ilk kez ev sahibi olmak isteyenler düşük faiz ve konut kredisi desteği ile daha kolay konut alma şansına sahip olacak.