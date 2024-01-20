Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Duyuru! 29 Ocak Tarihine Kadar 10.000 TL Üzeri Emekli Maaşlarını Alanlar 100.000 TL Alacak!

Cumhurbaşkanı duyurdu. 100 bin TL'ye kadar nakit kredi ödeme! Hangi bankalardan verilecek? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Duyuru! 29 Ocak Tarihine Kadar 10.000 TL Üzeri Emekli Maaşlarını Alanlar 100.000 TL Alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 15:36

Acil ihtiyacı olanlar için yeni duyuru. Emekli maaşlarına ödeme olacak. Nakit kredi alacak kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir. Emekli maaşlarına ödeme almak isteyenler için acil kredi kampanyası duyuruldu. Nakit kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi ödemesi verilmektedir. 100 biN TL'ye kadar nakit ödeme emeklilere verilecektir. Acil kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hesaplara atabileceklerdir. Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden eğer emekli maaşı alıyorsanız bu kampanyaya katılabilirsiniz. 

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarına ödeme verilecek. Bankadan yapılan açıklamada Ziraat Bankası ve diğer iki kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Emekli maaş hesaplarınıza göre bu ödemeler 100 bin TL olarak verilecektir. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu yapabileceklerdir. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi aldığınızda diğer bankalardaki olan borçlarınızı da kapatabilirsiniz. 

HANGİ EMEKLİYE ÖDEME OLACAK? 

Emekli maaşlarını sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişilere bu destekler verilmektedir. Bu desteklerden faydalanmak için banka müşterisi olursanız hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi notu ve kredi sicili incelenerek başvuru yapılacaktır. Kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. En yakın banka şubesinden de işlem yapmanız mümkün. 74 yaşına kadar olan tüm emekliler bu kredi için başvuru yapabileceklerdir. 

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