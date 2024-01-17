Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 14:34

Türkiye'de uzun süredir beklenen emekli maaşı zammı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 5 ek zam yapılarak maaş zamları yüzde 42,6'ya ulaştı. Memur emeklileri ise yüzde 49,25 oranında zam alacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseltilmesi, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, SGK tarafından belirlenen maaş baremleri üzerinden yapılan emekli maaş promosyon ödemelerinde de önemli değişiklikler yaşandı.

Tüm emeklilere tek ödeme getirilen uygulamaya göre, emeklilere ödenen maaş promosyonları 4 farklı barem yerine tek bir ödeme üzerinden yapılacak. Bu, 3.500 TL'ye kadar, 3.500 TL ile 7.500 TL arası, 7.500 TL ile 10.000 TL arası ve 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanları aynı promosyon tutarı üzerinden birleştiriyor.

Ancak, bu yeni düzenleme ile birlikte, dosya üzerinden hesaplanan emekli maaşı zamlarından dul ve yetim maaşları tam olarak yararlanamayacak. Dul ve yetim maaşları 10.000 TL'nin altında kaldığı sürece, düşük maaş baremlerinden emekli maaş promosyonu almaya devam edecekler. Bu yeni düzenleme, emeklilerin maaşlarına yapılan zamları ve promosyonları daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Benzer Haberler
Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı! Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı!
Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak
VakıfBank'tan Yeni Kampanya: 70.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Ay Sonuna Kadar Uzatıldı VakıfBank'tan Yeni Kampanya: 70.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Ay Sonuna Kadar Uzatıldı
Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi! Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi!
Taş Kağıt Makas sete çıktı! İşte ilk görüntüler... Taş Kağıt Makas sete çıktı! İşte ilk görüntüler...
ÇOK OKUNANLAR
Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'