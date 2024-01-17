Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı!

Türkiye'de uzun süredir beklenen emekli maaşı zammı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 5 ek zam yapılarak maaş zamları yüzde 42,6'ya ulaştı. Memur emeklileri ise yüzde 49,25 oranında zam alacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseltilmesi, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, SGK tarafından belirlenen maaş baremleri üzerinden yapılan emekli maaş promosyon ödemelerinde de önemli değişiklikler yaşandı.

Tüm emeklilere tek ödeme getirilen uygulamaya göre, emeklilere ödenen maaş promosyonları 4 farklı barem yerine tek bir ödeme üzerinden yapılacak. Bu, 3.500 TL'ye kadar, 3.500 TL ile 7.500 TL arası, 7.500 TL ile 10.000 TL arası ve 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanları aynı promosyon tutarı üzerinden birleştiriyor.

Ancak, bu yeni düzenleme ile birlikte, dosya üzerinden hesaplanan emekli maaşı zamlarından dul ve yetim maaşları tam olarak yararlanamayacak. Dul ve yetim maaşları 10.000 TL'nin altında kaldığı sürece, düşük maaş baremlerinden emekli maaş promosyonu almaya devam edecekler. Bu yeni düzenleme, emeklilerin maaşlarına yapılan zamları ve promosyonları daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.