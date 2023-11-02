"Çukur"un fenomen oyuncusu “Kopuk” dizinde

FOX için MedYapım tarafından üretilen "Kopuk" dizisinin hazırlıkları son hızıyla sürüyor. Bu dizi büyük bir merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizi, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete ve Özden Selim Karadana tarafından yazılıyor.

Ziya karakterine Kadir Çermik hayat verecek. Kadir Çermik, daha önce "Çukur" dizisinde canlandırdığı "Emmi" rolüyle hafızalarda iz bırakmış bir oyuncu ve "Kopuk" dizisinde de etkileyici performansıyla konuşulacak. Ayrıca, Kadir Çermik, "Tan" karakterini canlandıran Mustafa Açılan ile baba-oğul rolünü üstlenecek.





Dizinin hikayesi Tarlabaşı'nda geçiyor ve başlıca rolleri Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt), Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif) gibi oyuncular paylaşıyor.