Coşkun Çelik’ten Cesur Bir Adım: “Çağırın Gelsin” ile Müzikseverlerin Karşısında

Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe’nin imzasını taşıyan “Çağırın Gelsin”, daha önce Ebru Gündeş’in yorumladığı bir eser olarak biliniyor. Bu güçlü şarkıyı yeniden yorumlamanın cesaret istediğini belirten Coşkun Çelik, “Ebru Gündeş gibi bir sanatçının ardından bu şarkıyı seslendirmek uzun süre düşündüğüm bir karardı. Ama müziğe olan sevgim ve aldığım olumlu geri dönüşler beni motive etti” dedi.

Çelik, bu teklinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu eser, beni uzun zamandır solist olarak sahneye adım atma konusunda cesaretlendiren bir şarkı oldu. Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe’nin bu muhteşem eseri beni çok etkiledi, aldığım pozitif yorumlar sonrasında şarkıyı yayınlamaya karar verdik.”

Aranjesi Aydın Kara tarafından yapılan “Çağırın Gelsin”, sosyal medya ve dijital platformlarda kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. İlk haftasında aldığı olumlu yorumlarla büyük beğeni toplayan Çelik, müzik yolculuğuna hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yakın zamanda yeni bir tekli ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan sanatçı, Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe imzasını taşıyan bir başka eseri müzikseverlere sunmayı planlıyor.