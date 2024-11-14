Coşkun Çelik’ten Cesur Bir Adım: “Çağırın Gelsin” ile Müzikseverlerin Karşısında

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Coşkun Çelik, sahne performansları ve enstrüman tutkusuyla tanınan genç bir yetenek olarak dikkat çekiyor. Henüz 6 yaşındayken piyano ile tanışan, 12 yaşında ise kanun çalmaya başlayan Çelik, müzik dünyasında emin adımlarla ilerliyor. Müzik kariyerinde solistliğe de iddialı bir giriş yapan Çelik, geçtiğimiz hafta “Çağırın Gelsin” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Coşkun Çelik’ten Cesur Bir Adım: “Çağırın Gelsin” ile Müzikseverlerin Karşısında
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 14-11-2024 09:47

Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe’nin imzasını taşıyan “Çağırın Gelsin”, daha önce Ebru Gündeş’in yorumladığı bir eser olarak biliniyor. Bu güçlü şarkıyı yeniden yorumlamanın cesaret istediğini belirten Coşkun Çelik, “Ebru Gündeş gibi bir sanatçının ardından bu şarkıyı seslendirmek uzun süre düşündüğüm bir karardı. Ama müziğe olan sevgim ve aldığım olumlu geri dönüşler beni motive etti” dedi.

Çelik, bu teklinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu eser, beni uzun zamandır solist olarak sahneye adım atma konusunda cesaretlendiren bir şarkı oldu. Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe’nin bu muhteşem eseri beni çok etkiledi, aldığım pozitif yorumlar sonrasında şarkıyı yayınlamaya karar verdik.”

Aranjesi Aydın Kara tarafından yapılan “Çağırın Gelsin”, sosyal medya ve dijital platformlarda kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. İlk haftasında aldığı olumlu yorumlarla büyük beğeni toplayan Çelik, müzik yolculuğuna hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yakın zamanda yeni bir tekli ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan sanatçı, Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe imzasını taşıyan bir başka eseri müzikseverlere sunmayı planlıyor.

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