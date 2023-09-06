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Çöp Adam'ın ikinci sezon çekimleri başladı! İşte ilk görüntüler...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni sezon çekimlerine başladı.

Çöp Adam'ın ikinci sezon çekimleri başladı! İşte ilk görüntüler...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-09-2023 13:29

Sevilen dizi Çöp Adam’ın 2. Sezon çekimlerine başlandı.

İpek’in Dilber’i bıçaklayıp, Peri ve Tamer’in bebeği Devrim’i kaçırmasıyla soluk soluğa izlenen bir sezon finaline imza atan dizinin yeni bölümlerinde de sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Meriç Demiray, Volkan Sümbül, Okan Başar Bahar ve Pınar Göktaş tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Derya Alabora, Lila Gürmen, Cankat Aydos, Ezgi Çelik, Aytek Şayan, Öykü Naz Altay ve Füsun Demirel, Salih Kalyon, Tilbe Saran gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

 

Çöp Adam, yeni bölümleriyle çok yakında her çarşamba Star’da yayınlanmaya devam edecek...

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