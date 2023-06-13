Çöp Adam'dan şoke edecek final!

Sevilen dizi Çöp Adam’ın sezon finalinin konusu şöyle;

Peri’nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri’nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri’yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla’ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla’ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Bülent, Elit’e Tamer’in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit’le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit’le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Yavuz, Meryem’i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem’in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam, yeni bölümleriyle her çarşamba Star’da yayınlanmaya devam edecek...