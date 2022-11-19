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Gecce Magazin Haberleri

'Çöp Adam'dan bir fragman daha geldi!

Başarılı yapımlarıyla adından sıkça söz ettiren OGM Pictures ve Star’ın yeni projesi Çöp Adam’dan dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı. 23 Kasım Çarşamba günü Star’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin tanıtımı büyük ses getirdi.

'Çöp Adam'dan bir fragman daha geldi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-11-2022 16:54

Yayınlanan ikinci tanıtımıyla dikkat çeken Çöp Adam merak uyandırmaya devam ediyor. 

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

 

 

TEHLİKELİ BİR OYUN

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam;  sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin  sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da;  Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak  gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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