Çöp Adam yeni sezona ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı Star ekranlarında olacak.

Sevilen dizi Çöp Adam’ın ikinci sezonu bu Çarşamba başlıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Çarşamba akşamları yayınlanacak dizi; merak uyandıran hikayesi ile sevenleriyle buluşacak.

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Meriç Demiray, Volkan Sümbül, Okan Başar Bahar ve Pınar Göktaş tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Derya Alabora, Lila Gürmen, Cankat Aydos, Ezgi Çelik, Aytek Şayan, Öykü Naz Altay ve Füsun Demirel, Salih Kalyon, Tilbe Saran gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam, yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı Star’da.