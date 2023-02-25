Çöp Adam dizisine flaş transfer!

Çöp Adam dizisi deprem sebebiyle verilen aranın ardından bu hafta seyirciyle buluşmuş ve en çok izlenen dizi olmuştu. Dizinin yeni bölümü haftaya ekrana gelecek. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen’i buluşturan dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor.





Usta tiyatrocu Tilbe Saran, Tamer Yılmaz’ın (Engin Altan Düzyatan) gittiği terapist rolüyle “Çöp Adam” dizisine dahil oluyor. Saran geçmişte “İstanbullu Gelin” dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.