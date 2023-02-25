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Gecce Magazin Haberleri

Çöp Adam dizisine flaş transfer!

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünde sürpriz bir isim kadroya katılacak. İşte detaylar...

Çöp Adam dizisine flaş transfer!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-02-2023 17:34

Çöp Adam dizisi deprem sebebiyle verilen aranın ardından bu hafta seyirciyle buluşmuş ve en çok izlenen dizi olmuştu. Dizinin yeni bölümü haftaya ekrana gelecek. Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen’i buluşturan dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor.



Usta tiyatrocu Tilbe Saran, Tamer Yılmaz’ın (Engin Altan Düzyatan) gittiği terapist rolüyle “Çöp Adam” dizisine dahil oluyor. Saran geçmişte “İstanbullu Gelin” dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.

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