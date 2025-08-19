“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisi isim değiştirdi. Medyapım’ın “Ben Annemin Rüyasıyım” adlı yeni dizisi, güçlü kadrosu ve hikayesiyle NOW TV’de başlıyor.

Yayın Tarihi : 19-08-2025 16:59

Medyapım’ın yeni dizisi “Çok Uzak Çok Yakın” isim değiştirerek “Ben Annemin Rüyasıyım” adıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Güney Kore yapımı “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan yapım, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Okuma provası tamamlandı

Medyapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryosunu ise Özge Aras kaleme aldı. Yapımın okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Kadroda ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Dizinin konusu

Ben Annemin Rüyasıyım” dizisi, yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe’nin (Funda Eryiğit) dram dolu hikayesini ekrana taşıyacak. Cezaevinden çıkan Ayşe’nin tek amacı, elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır. Ancak Zeynep artık başka bir adam, Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiştir ve annesinin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe, kızına kavuşabilmek için Kemal’in güvenini ve kalbini kazanmak zorundadır. Ancak önünde büyük bir engel vardır: Oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi İlter (Zerrin Tekindor).

İzleyici heyecanla bekliyor

Hem dram hem de sürükleyici aşk hikayesini ekrana taşıyacak olan dizi, yeni sezonda NOW TV’nin en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

