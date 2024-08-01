Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hazal Kaya ve Bengisu Uzunöz Apak Çeşme'de çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı.

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 09:36

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Çeşme’de geçiren ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Bengisu Uzunöz Apak, Alaçatı’daki bir beachde çocuklarıyla birlikte denize girdi.

Kızı Leyla Süreyya ile suyun içinde dolaşan ve onu denize alıştıran Hazal Kaya, zaman zaman kızını kucağına alarak gezdirdi.

Daha sonra oğlu Güney ve yakın bir bayan arkadaşıyla yanlarına gelen Bengisu Apak ise tıpkı Hazal Kaya gibi yüzmek yerine çocuğuyla ilgilendi. Apak, bir süre sonra sıkılan oğlunu kucağına alarak şezlonguna götürdü.

İki anne, çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkararak tatilin tadını doyasıya yaşadı.

Benzer Haberler
65 Yaş Üstü İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Sona Erdi 65 Yaş Üstü İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Sona Erdi
Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor! Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Kök Maaşlar Artıyor!
Deniz Baysal: Deniz Baysal: "Barış ile evimizde, kendimiz olduğumuz anlarda bile romantizmi yaşayabiliyoruz”
Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti
Rami Narin, 'Karadut' dizisinde Rami Narin, 'Karadut' dizisinde
ASGARİ ÜCRET ZAM! Maaşlar Bu Ay Farklı Ödenecek! Zam Kararı Geldi! ASGARİ ÜCRET ZAM! Maaşlar Bu Ay Farklı Ödenecek! Zam Kararı Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!