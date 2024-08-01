Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Çeşme’de geçiren ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Bengisu Uzunöz Apak, Alaçatı’daki bir beachde çocuklarıyla birlikte denize girdi.

Kızı Leyla Süreyya ile suyun içinde dolaşan ve onu denize alıştıran Hazal Kaya, zaman zaman kızını kucağına alarak gezdirdi.

Daha sonra oğlu Güney ve yakın bir bayan arkadaşıyla yanlarına gelen Bengisu Apak ise tıpkı Hazal Kaya gibi yüzmek yerine çocuğuyla ilgilendi. Apak, bir süre sonra sıkılan oğlunu kucağına alarak şezlonguna götürdü.

İki anne, çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkararak tatilin tadını doyasıya yaşadı.