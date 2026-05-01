Civan ve Nilüfer Öpüştü, X Yıkıldı: "Evlenmeden Olmaz" Çıkışı Şaşırttı

Sevdiğim Sensin dizisi, ekranlara gelen 11. bölümü ile reyting listelerini altüst etmeyi sürdürüyor. Ay Yapım imzalı yapımın son bölümünde, özellikle Civan ve Nilüfer karakterleri arasındaki romantik gelişmeler geceye damga vurdu. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizide, yan karakterlerin hikayesi bu hafta ana konunun önüne geçmeyi başardı.

Civan ve Nilüfer Arasında Romantik Dakikalar

Dizinin sevilen karakterlerinden Civan, Nilüfer’e olan hayranlığını dile getirdiği duygusal bir sahneyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Civan’ın, Nilüfer’in güzelliğini "zümrüt yeşili gözler" ve "kuş cıvıltısı ses" betimlemeleriyle övdüğü anlarda romantizm zirveye ulaştı. Bu içten itirafların ardından ikilinin öpüşme sahnesi, bölümün en çok konuşulan anı oldu. Barış Baktaş ve Deniz Işın’ın başarılı oyunculuğu, bu sahnenin etkisini daha da artırdı.

"Evlenmeden Olmaz" Çıkışı Şaşırttı

Öpüşme sahnesinin hemen ardından Civan’ın sergilediği tutum ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Sahnenin devam etmesine izin vermeyen karakter, "Evlenmeden olmaz, ben sana sevdalıyım ama ancak evlilik..." diyerek geri çekildi. Nilüfer’in şaşkınlığına neden olan bu hamle, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Karakterin sahip olduğu geleneksel bakış açısı, hikayeye farklı bir derinlik kattı.

Sosyal Medyada CivNil Fırtınası

Bölümün yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu X üzerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. İzleyiciler, iki karakterin isminden oluşan CivNil etiketi altında binlerce paylaşım yaptı. Öpüşme sahnesi kısa sürede platformda popüler olurken, kullanıcılar "Muhteşem ikili" ve "Civan öpüşmeyi nereden öğrendi?" gibi esprili yorumlarda bulundu. Sevdiğim Sensin dizisi, bu sahnelerle birlikte dijital dünyada en çok etkileşim alan yapımlar arasındaki yerini korudu.