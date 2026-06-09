Çırak'ta İkinci Sezon Bombası! Okuma Provasından İlk Kareler Geldi!



TRT'nin dijital platformu tabii'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük beğeni toplayan ve o soluk kesen aksiyon dolu dünyasıyla adından sıklıkla söz ettiren iddialı projesi Çırak için geri sayım başladı. Yeni sezonu dijital dünyada uzun süredir merakla ve büyük bir heyecanla beklenen dizinin ekibi çekimler öncesi son kritik hazırlıklar için bir araya geldi. TRT tabii'nin aksiyon çıtasını arşa çıkaran Çırak dizisinin 2. sezon çekimleri takvimler 15 Haziran'ı gösterdiğinde resmen başlıyor. Ekranların karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba'nın hem başrolünü üstlendiği hem de Birol Tezcan'la birlikte o her kelimesi olay yaratan senaryosunu kaleme aldığı dizinin merakla beklenen okuma provası ise bugün büyük bir enerjiyle yapıldı. İlk 3 bölümü aynı zamanda Ozan Akbaba'nın kendi memleketi olan Kars'ın o büyüleyici mistik atmosferinde çekilecek olan dizinin yapımcılığını ise SO Medya'nın başarılı patronu Serdar Öğretici üstleniyor.

İşte Çırak'ın Dev Konuk Oyuncu Kadrosu!

Sert, acımasız ve çarpıcı dünyasıyla izleyiciyi daha ilk dakikadan avucunun içine almayı başaran yapım o bildiğimiz güçlü felsefesini bu sezon da sonuna kadar koruyor malum. "Zamanı gelmişlerin rızası sorulmaz" gibi tüyleri diken diken eden o iddialı sloganıyla çekilen Çırak'ın yönetmen koltuğunda ise yine usta isim Ozan Uzunoğlu oturuyor. Hikayede "Terekeme" rolüne hayat veren Ozan Akbaba ile "Kalfa" karakteriyle devleşen Damla Sönmez'e bu 2. sezonda Ali Savaşçı "Naci", Gonca Cilasun "Nigar", Barış Yalçın "Araflı", Yunus Emre Özcan "Hacker2", Yunus Eski "Gökhan" ve Elshan Orucov ise "Elshan" rolleriyle eşlik edecek.

Uzak Şehir'in Anne-Oğulu Yeniden Bir Arada!

Kadrodaki en dikkat çekici en heyecan verici detaylardan biri ise televizyon tarihine geçecek şahane bir buluşma oldu. İkinci sezonda daha önce hafızalara kazınan Uzak Şehir dizisinde muazzam bir anne-oğul ilişkisine hayat veren Ozan Akbaba ile usta oyuncu Gonca Cilasun yeniden aynı sette buluşuyor.