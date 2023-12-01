Çinli araştırmacılar tarafından incelenecek Defne Samyeli'nden açıklama!

51 yaşındaki güzel Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir eczaneden çıkarken objektiflere takıldı. Usta isim, ayaküstü gazetecilerle yaptığı sohbette, Çinli araştırmacıların vücut yapısını inceleyeceği haberleri hakkında, "Ben duyunca şaşırdım. Gerçekten ilginç bir durum. Şu an bekliyoruz ve iki ay içerisinde Çin'e gitmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, yeni yılın yaklaşmasından dolayı yılbaşında sahne alıp almayacağı sorusu karşısında, bu durumun henüz belli olmadığını ifade etti.