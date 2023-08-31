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Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'yi inceledi!

Defne Samyeli, Çin'de genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çekti. Samyeli, yakın gelecekte cildiyle ilgili yapılan araştırmalara katılmak üzere Pekin'e gitmeyi planlıyor.

Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'yi inceledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2023 12:03

Defne Samyeli'nin cildi, araştırma konusu haline geldi. Çin'deki Xiamen Üniversitesi'ndeki genetik bilimciler, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen örnekleri kullanarak genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine çalışmalar başlattılar.

Türkiye'den Defne Samyeli'ni de bir araştırma için inceledikleri ortaya çıktı. Üniversitenin daveti üzerine 51 yaşındaki ünlü isim, önümüzdeki aylarda Çin'in başkenti Pekin'e giderek genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir araya gelecek.

Yaklaşık 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzelliği konusunda bir konferans da verecek.

Defne Samyeli, heyecanını dile getirerek, "Gerçekten çok şaşkınım," dedi ve ekledi:

"Orta Doğu'dan ilgi görmeye alışığım ama Uzak Doğu'dan beni takip eden hatta araştıran böyle bir grubun olduğunu bilmek ve bir konferansta konuşma yapacağımı öğrenmek büyük bir sürpriz oldu. Tabii ki bunu büyük bir mutlulukla karşıladım. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkulu olduğum konularda böyle kalabalıkların önünde konuşmak benim için büyük bir mutluluk."

Defne Samyeli, Çin'in cilt güzelliği ve sağlığı üzerine yaptığı kapsamlı araştırmaların güzellik ve kozmetik endüstrisini büyük ölçüde etkilediğini de ifade etti.

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