Çin otomobil devi Türkiye pazarına dönüyor! Ortalığı fena karıştıracak

Çin'in büyük otomobil üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHSFilo distribütörlüğünde Türkiye pazarına hızlı bir dönüş yaptı. Bu dönüş, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari araç ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan geniş bir ürün yelpazesi ile gerçekleşti.

DFSK modelleri, tanıtım etkinliğinde hem binek hem de ticari araçlar için lansmana özel kampanyalı fiyatlarla karşımıza çıktı. DFSK'nın binek modelleri arasında Fengon 500 1.5 Premium SUV, 1 milyon 175 bin TL'den başlayan cazip bir fiyat etiketiyle sunulurken, DFSK Fengon 5 1.5T Premium SUV ise 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Şirketin hafif ticari araçlar kategorisinde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin modeli ise 1 milyon 140 bin TL'den satışa sunuldu. Diğer bir elektrikli van modeli olan EC35 PRO ise 1 milyon 150 bin TL'den tüketicilere sunuluyor. C31 1.5 M/T PRO tek kabin pick-up modeli, 675 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken, bir diğer pick-up modeli olan C32 1.5 M/T PRO çift kabin de 720 bin TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki rekabeti artırıyor.

DFSK Motor, Türkiye pazarına sunduğu geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. SHSFilo distribütörlüğü ile gerçekleştirilen bu hamle, Türkiye'deki otomobil pazarında büyük bir rekabet yaratması bekleniyor.

DFSK Motor, Türk otomobil severleriyle buluşarak kendini kanıtlamaya hazırlanıyor. Şirket, benzersiz iki SUV modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin binek araçlardaki ilk modeli olan Fengon 500, C SUV segmentinde farkını ortaya koyuyor.

Rekabetin kızıştığı SUV segmentinde DFSK Fengon 500, bir dizi özellikle öne çıkıyor. Bu özellikler arasında panoramik açılabilir cam tavan, nappa deri döşemeler gibi yüksek donanım seviyeleri, zarif tasarım, kullanıcı dostu yaşam alanı, geniş iç hacim ve verimli motor bulunuyor.

Fengon 500, 4385 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip. Bu kompakt SUV, 1.5 litrelik benzinli motorunu CVT otomatik şanzıman ile birleştiriyor. 114 beygir gücünde ve 147 Nm tork üreten Fengon 500, yüksek verimlilik ve performansı mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor.

DFSK'nın Türkiye pazarında sunduğu ikinci SUV modeli olan Fengon 5, sportif tasarımı ile dikkat çekiyor. Doğadan ilham alan bu yeni nesil Coupe SUV, estetik anlayışını yüksek sürüş deneyimiyle birleştiriyor. Fengon 5, Full-Led aydınlatmaları, 18 inç jantları, panoramik açılabilir cam tavanı ve napa deri kaplamaları gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

DFSK Motor, Türk otomobil severlere kalite, estetik ve performansı bir araya getiren benzersiz SUV modeller sunuyor. Fengon 500 ve Fengon 5, farklı beklentilere cevap veren özellikleri ile öne çıkıyor ve Türk kullanıcılarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

DFSK, Türkiye otomobil pazarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, son modeli Fengon 5'i tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Yüksek performansı ve güvenilirliği ile bilinen DFSK, bu yeni modeliyle de iddialı bir giriş yaptı.

Fengon 5, 148 beygir gücünde ve 220 Nm tork üreten etkileyici bir 1.5 litrelik benzinli motora sahip. Bu motor, sürücülere yüksek performans ve yakıt verimliliği sunuyor. Ayrıca, CVT otomatik şanzımanla birleştirilerek daha sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise DFSK'nın sunmuş olduğu garanti hizmeti. Binek araç segmentinde 7 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunarak, DFSK, araçlarının kalitesini ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor.

DFSK Ticari Araçlarıyla Türkiye Pazarında Zirveyi Hedefliyor

DFSK, sadece binek otomobillerle değil, aynı zamanda ticari araçlarla da Türkiye pazarında iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Şirket, dört farklı modelle geniş bir ticari ürün yelpazesi sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Ticari araç segmentinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefleyen DFSK, elektrikli araçlar konusundaki taahhüdünü de sürdürüyor. Şirket, bu çerçevede iki farklı elektrikli ticari aracı müşterileriyle buluşturuyor.

Bunlardan ilki olan DFSK EC31, Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti olarak öne çıkıyor. Tek bir şarjla 290 kilometreye kadar yol yapabilen EC31 pick-up, minimalist tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, pratiklik ve kolay kullanım sunmasıyla da işletmecilere büyük bir avantaj sağlıyor. EC31, DC şarj ile sadece 2 saatte tamamen şarj olabilen 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip.

DFSK, ticari araçlarının yanı sıra binek otomobillerde de yüksek kalite ve güvenilirlik sunmaya devam ederek Türkiye otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmaya devam ediyor.

DFSK, Türkiye pazarına sunduğu elektrikli araçlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, yeni nesil taşıma aracı olan EC35 elektrikli van modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu yeni model, 300 kilometre civarında menzil sunarak uzun mesafe taşımacılığının çevre dostu bir çözümünü temsil ediyor.

EC35 modeli, 300 kilometre menzil sunmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, 4.9 metreküplük geniş bir taşıma alanına sahip olmasıyla lojistik işletmeler için ideal bir seçenek sunuyor. Elektrikli motoruyla çevre dostu bir seçenek olan EC35, şehir içi taşımacılıkta mükemmel bir çözüm sunuyor.

Bu modelin 60 kW güç ve 200 Nm tork değerleri, özellikle dar alanlarda şehir içi manevraları kolaylaştırıyor. Geri görüş kamerası gibi donanımlar da sürücülerin güvenliğini artırıyor. Ayrıca, DFSK markası, elektrikli modeller için 5 yıl 120 bin kilometre garanti sunmanın yanı sıra 5 yıl 120 bin kilometre batarya garantisi de sağlıyor.

DFSK, elektrikli araçların yanı sıra benzinli motorlu ticari araçlarını da sunuyor. Tek kabin C31 ve çift kabin C32 pick-up modelleri, 1.5 litrelik benzinli motorlarıyla güçlü bir performans sergiliyor. 114 HP gücü ve 147 Nm torku ile bu ticari araçlar, düşük yakıt tüketimi, yüksek performansı ve verimli taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Ayrıca, kullanıcılarına 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunuyor.

DFSK Motor, 2024 yılında ürün yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyor. Şirket, mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri gibi çevre dostu seçenekleri tüketicilerin beğenisine sunarak sürdürülebilir taşımacılığa katkıda bulunmayı hedefliyor.