Advert

Çımariva Selamı Nedir? 100. Yılda İstanbul Boğazı'nda Neden Çımariva Selamı Yapıldı?

Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit töreninde Donanma'nın verdiği "Çımariva Selamı", birçok kişinin gündemine oturdu. Peki, Çımariva kelimesi ne anlama geliyor?

Çımariva Selamı Nedir? 100. Yılda İstanbul Boğazı'nda Neden Çımariva Selamı Yapıldı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 18:15

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ülkemizin dört bir yanında coşkuyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları anılıyor. İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle düzenlenen geçit töreninde ise Donanma tarafından "Çımariva Selamı" verildi. Peki, bu selamın anlamı nedir?

Cumhuriyetin 100. Yılında Boğaziçi'nde Görkemli Geçit Töreni

100. yılında Cumhuriyet coşkusunun en üst seviyeye çıktığı bugünde, Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen 100 savaş gemisinin katıldığı geçit töreni büyük ilgi gördü. Tören sırasında Donanma'nın verdiği "Çımariva" selamı, birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

TDK'ya Göre Çımariva Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Çımariva" kelimesinin anlamı:

  1. Denizcilikte savaş gemilerinde askeri personelin selamlama töreni için küpeşteye belirli aralıklarla dizilmesi amacıyla verilen komut.

  2. Bu komut doğrultusunda, savaş gemilerindeki askeri personelin selamlama merasimi için küpeşte boyunca belirli aralıklarla sıralanma şekli.

Benzer Haberler
Pendikspor Fenerbahçe Maçı Canlı izle Bein Sports 1 canlı maç izle şifresiz link Pendik FB Pendikspor Fenerbahçe Maçı Canlı izle Bein Sports 1 canlı maç izle şifresiz link Pendik FB
Yarın sabah PTT’den paranızı şipşak alın! Başvuru yapanlara 300, 400, 600 TL’lik ödemeler başladı Yarın sabah PTT’den paranızı şipşak alın! Başvuru yapanlara 300, 400, 600 TL’lik ödemeler başladı
Renault kampanyanın hasını yaptı: 498.900 TL, 500.500 TL ve 561.500 TL'ye indirdi! Özel fiyat verdiler Renault kampanyanın hasını yaptı: 498.900 TL, 500.500 TL ve 561.500 TL'ye indirdi! Özel fiyat verdiler
Emeklilere trink diye toplu ödeme yapılıyor! SGK'ya başvuranların paraları hesaba yatıyor Emeklilere trink diye toplu ödeme yapılıyor! SGK'ya başvuranların paraları hesaba yatıyor
Kredi kartı kullanan milyonlara kara haber; ACİL borçlarınızı kapatmanız gerekiyor! Son 2 gün Kredi kartı kullanan milyonlara kara haber; ACİL borçlarınızı kapatmanız gerekiyor! Son 2 gün
İlk defa ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi için son dakika detayı geldi! Sıfır evler... İlk defa ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi için son dakika detayı geldi! Sıfır evler...
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!
  • 23-10-2023 11:38

Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!