Çımariva Selamı Nedir? 100. Yılda İstanbul Boğazı'nda Neden Çımariva Selamı Yapıldı?

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ülkemizin dört bir yanında coşkuyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları anılıyor. İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle düzenlenen geçit töreninde ise Donanma tarafından "Çımariva Selamı" verildi. Peki, bu selamın anlamı nedir?

Cumhuriyetin 100. Yılında Boğaziçi'nde Görkemli Geçit Töreni

100. yılında Cumhuriyet coşkusunun en üst seviyeye çıktığı bugünde, Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen 100 savaş gemisinin katıldığı geçit töreni büyük ilgi gördü. Tören sırasında Donanma'nın verdiği "Çımariva" selamı, birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

TDK'ya Göre Çımariva Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Çımariva" kelimesinin anlamı: