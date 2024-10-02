‘Çılgın Dersane 5: Updated’ filminin afişi yayınlandı

Yapımcılığı Plaza Yapım’a, genel yönetmenliği Faruk Aksoy’a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.



KURDELA, SAKAR, MOJO, DOKTOR, FIRILDAK, İDDİA VE ÇOK DAHA FAZLASI ÇILGIN DERSANE 5: UPDATED İLE DÖNÜYOR!

Çılgın Dersane serisinin ilk dört filmine unutulmaz karakterler imza atmıştı. Hala hafızalarda yer eden Kurdela, Sakar, Mojo, Doktor, Fırıldak ve İddia gibi birçok karakter Çılgın Dersane 5’te güncellenerek yerini alıyor. Kurdela: Duygu Çetinkaya’dan Duygu Zehra Doğru’ya, Sakar: Alp Kırşan’dan Ömer Faruk Çavuş’a, Mojo: Paşhan Yılmazel’den Ulaş Can Kutlu’ya, Doktor: Okan Karacan’dan Hacı Ahmet Ak’a, Fırıldak: Ozan Aydemir’den Oben Onur’a, İddia: Oğuzhan Yıldız’dan, Orçun Soytürk’e, Webcam: Ulaş Özer’den Nazlıcan Turan’a, Ayı: Görkem Gürsoy’dan Arda Dalıcı’ya emanet ediliyor.



‘ÇILGIN DERSANE’ RUHU YENİDEN CANLANIYOR!

‘Çılgın Dersane 5: Updated’ için birbirinden yetenekli genç oyuncular bir araya geldi. Filmin kadrosunda, Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Oben Onur, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh, Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ yer alıyor.

Çok sevilen karakterlerine yenilerinin ekleneceği aksiyon, kahkaha ve dostluğun eksik olmayacağı Çılgın Dersane 5: Updated bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşayacak. Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan ekibin macerasını konu alan Çılgın Dersane 5: Updated sinemaseverlere özlenen gençlik ruhunu aktaracak. Çılgın Dersane ruhunu yeniden canlandırmaya hazırlanan ekip zorlu yarışmalarla sınanırken aynı zamanda aşk, dostluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlerin de sınavını verecek.



‘Çılgın Dersane 5: Updated’ 8 Kasım’da sinemalarda.