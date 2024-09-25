Cihangir Ceylan ringe çıkıyor!

‘Dengeler’ göz ardı edilen arka mahallelere ışık tutmaya geliyor. Cihangir Ceyhan’ın başrolü üstlendiği, Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu ve Meli Bendeli gibi başarılı isimlerin yer aldığı ‘Dengeler’ filmi 11 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak. Çarpıcı hikayesi ile seyircileri derinden etkilemeye hazırlanan ‘Dengeler’ suç ve dram unsurlarıyla harmanlanarak İstanbul’un karanlık sokaklarına giriyor.

Inter Yapım imzalı filmin yapımcılığını Can Okan, Ahmet Ziyalar, Sarp Kalfaoğlu üstlenirken yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Senaryosu Sarp Kalfaoğlu’na ait ‘Dengeler’ aynı hikayeyi üç farklı bakış açısından seyircilerin beğenisine sunuyor.

Cihangir Ceyhan’ın ‘Ferit Kamacı’ isimli amatör bir sokak boksörüne hayat verdiği ‘Dengeler’de bir hayatta kalma ve mücadele öyküsü sinema seyircileri ile buluşacak. Kirli bir dünyanın kapısını aralayan ‘Dengeler’ filmi, etkileyici görüntüleri ve merak uyandıran kurgusu ile sezonun iddialı yapımlarından biri.

‘Dengeler’, 11 Ekim’de sadece sinemalarda.

Filmin konusu: Doğarken öldürdüğü annesine verdiği kalbî sözü tutmak için ringe çıkan sokak boksörü Ferit Kamacı, yenilmesi beklenen müsabakada mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Ferit’in mağlubiyetine bahis oynayan gayrimeşru grupların aksi sonuçla ters düşmesine bir de aynı gece Ferit’in abisi Ali’nin uğradığı suikast eklenince işler iyice karışır. Ferit sevdiği kadınla yeni bir gelecek hayalleri kurarken şimdi hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak zorundadır.