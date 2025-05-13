"Çift Kişilik Oda"nın Sosyal Medya Afişi Yayınlandı

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı “Çift Kişilik Oda” afişi yayınlandı. Romantik komedi dizisi 22 Mayıs’ta NOW TV’de başlıyor!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2025 13:41

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından “Çift Kişilik Oda”, sosyal medya afişiyle büyük ilgi uyandırdı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın birlikte yer aldığı görsel, dizinin romantik ve sürükleyici atmosferine dair ilk sinyalleri verdi.

Afişteki Kimya Dikkat Çekti

Paylaşılan ilk afişte Astepe ve Özkan’ın ekran uyumu göz dolduruyor. Renk paleti ve görsel diliyle öne çıkan tasarım, dizinin estetik anlayışına da ışık tutuyor. Seyirciler, bu ilk kareyle birlikte diziye olan meraklarını daha da artırdı.

Zengin Oyuncu Kadrosu

Romantik komedi türündeki dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Gözde Türker, Hivda Zizan Alp, Levent Ülgen gibi güçlü isimler yer alıyor. Dizi, hikayesi kadar geniş ve dinamik oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Aşk, İntikam ve Tesadüfler: Konusu Ne?

“Çift Kişilik Oda”, çocuk yaşta ailesini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) ailesinin işlettiği Lutesya Otel’de çalışma hayalini konu alıyor. Otelin varislerinden Kaan (Ulaş Tuna Astepe) ise yıllar sonra, üvey ablası Sevil’den (Gözde Seda Altuner) intikam almak için geri dönüyor. Bu beklenmedik karşılaşma, Nilüfer ve Kaan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek.

Yayın Tarihi ve Uyarlama Bilgisi

MF Yapım imzası taşıyan dizi, Güney Kore yapımı “King the Land” uyarlaması olarak dikkat çekiyor. “Çift Kişilik Oda”, 22 Mayıs Perşembe gününden itibaren her perşembe saat 20.00’de NOW TV ekranlarında olacak.

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