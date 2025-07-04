Çift Kişilik Oda Dizisi İçin Final Kararı Verildi!

Çift Kişilik Oda dizisi 8. bölümde final yapıyor. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı dizi, reytinglerde bekleneni veremedi.

Çift Kişilik Oda Dizisi İçin Final Kararı Verildi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-07-2025 14:32

MF Yapım imzalı, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisi, ekran serüvenine beklenenden erken veda ediyor. Kore uyarlaması olan dizi, reytinglerde beklenen başarıyı gösteremediği için yapım ekibi tarafından final kararı alındı.

Final Bölümü 8. Bölümde Yayınlanacak

Kulislerden gelen bilgilere göre, romantik dram türündeki dizi 8. bölümde final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak. İddialı bir kadroya ve yurt dışı uyarlama senaryoya sahip olan proje, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamıştı. Ancak izleyici karşısında istenilen etkiyi yaratamayan dizi, reyting listelerinde düşük sıralarda yer aldı.

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan Performansıyla Beğeni Toplamıştı

Her ne kadar dizi genel anlamda reyting yarışında geride kalsa da, başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın performansı sosyal medyada sık sık övgüyle karşılandı. Karakterlerin duygusal derinliği ve sahnelerdeki uyumu, sadık bir izleyici kitlesi tarafından takdir topladı. Ancak bu etki, dizinin uzun soluklu olmasına yetmedi.

 

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