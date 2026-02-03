Çiçeği Burnunda Gelin Kırmızılar İçinde: Yasemin Kay Allen’dan Balayı Şıklığı!

Yasemin Kay Allen evlendi mi? Erdal Kaya ile evlenen Yasemin Kay Allen'ın kırmızı elbiseli balayı pozları ve sosyal medya paylaşımları haberimizde...

Çiçeği Burnunda Gelin Kırmızılar İçinde: Yasemin Kay Allen’dan Balayı Şıklığı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2026 13:45

Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Yasemin Kay Allen, evlilik sonrası ilk paylaşımlarıyla sosyal medyayı büyülemeye devam ediyor. Yeşilçam’ın efsane ismi Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan güzel oyuncu, balayından paylaştığı "kırmızı" pozlarla adeta nefes kesti.

Las Vegas’tan Balayı Karelerine

Sürpriz nikahın yankıları sürerken, Yasemin Kay Allen takipçilerini balayı şıklığıyla selamladı. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, zarafetiyle tam not aldı:

  • Kırmızının Büyüsü: İddialı ve şık kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

  • Yeni Gelin Işıltısı: Takipçileri, Allen’ın mutluluğunun yüzüne yansıdığına dair yorumlarda bulunurken, "Kırmızılar içinde bir rüya gibi" yakıştırmaları yapıldı.

  • Sürpriz Evlilik: Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile olan uzun süreli birlikteliğini sessiz sedasız nikah masasına taşıyan Allen, "yeni gelin" tarzıyla moda ikonlarına taş çıkardı.

Takipçilerinden Övgü Yağmuru

Instagram sayfasını aktif kullanan güzel oyuncunun paylaşımlarının altına hayranları tarafından "En güzel gelin", "Asaletiniz göz kamaştırıyor" ve "Mutluluklar dileriz" şeklinde binlerce destek mesajı yağdı. Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftinin romantik balayı rotası ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı! Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı!
Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tanınmaz Halde: Demet Özdemir Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tanınmaz Halde: Demet Özdemir "Kaşsız" Modasına Uydu!
Göksel’den Bakü’de Samimi İtiraf: Göksel’den Bakü’de Samimi İtiraf: "En Kötü Alışkanlığım, Herkese Bulaştırıyorum!"
Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı! Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!
Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası! Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!
Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: "Hazırım, Umutluyum!"
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti

Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!
  • 03-02-2026 11:00

Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!