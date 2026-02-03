Çiçeği Burnunda Gelin Kırmızılar İçinde: Yasemin Kay Allen’dan Balayı Şıklığı!

Geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Yasemin Kay Allen, evlilik sonrası ilk paylaşımlarıyla sosyal medyayı büyülemeye devam ediyor. Yeşilçam’ın efsane ismi Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan güzel oyuncu, balayından paylaştığı "kırmızı" pozlarla adeta nefes kesti.

Las Vegas’tan Balayı Karelerine

Sürpriz nikahın yankıları sürerken, Yasemin Kay Allen takipçilerini balayı şıklığıyla selamladı. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, zarafetiyle tam not aldı:

Kırmızının Büyüsü: İddialı ve şık kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Yeni Gelin Işıltısı: Takipçileri, Allen’ın mutluluğunun yüzüne yansıdığına dair yorumlarda bulunurken, "Kırmızılar içinde bir rüya gibi" yakıştırmaları yapıldı.

Sürpriz Evlilik: Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile olan uzun süreli birlikteliğini sessiz sedasız nikah masasına taşıyan Allen, "yeni gelin" tarzıyla moda ikonlarına taş çıkardı.

Takipçilerinden Övgü Yağmuru

Instagram sayfasını aktif kullanan güzel oyuncunun paylaşımlarının altına hayranları tarafından "En güzel gelin", "Asaletiniz göz kamaştırıyor" ve "Mutluluklar dileriz" şeklinde binlerce destek mesajı yağdı. Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftinin romantik balayı rotası ise merak konusu olmaya devam ediyor.