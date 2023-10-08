"Cibali Karakolu" Sorusu Kim Milyoner Olmak İster cevabı nedir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Yarışmada her hafta yer alan bilgi dolu ve dikkat çekici sorular, izleyicilerin ilgisini çekiyor ve program sonrasında internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

"Cibali Karakolu" Oyunu İle İlgili Merak Edilen Soru

Yarışmanın son bölümünde, izleyicileri oldukça düşündüren sorulardan biri de "Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgiliydi. Bu soru, yarışma sonrası izleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle araştırıldı ve birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için internete başvurdu.

Doğru Cevap Nedir?

Yarışmada sorulan, ""Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?" sorusunun seçenekleri şöyleydi:

A: Yazarı Nejat Uygur'dur.

B: Filminde Kemal Sunal başroldedir.

C: Hikayesi İzmir'de geçer.

D: Fransızca bir oyundan uyarlanmıştır.

Bu ilgi çekici sorunun doğru cevabını merak edenler için yanıtı paylaşalım: [Doğru cevap burada belirtilmemiştir. Lütfen doğru cevabı resmi kaynaklardan kontrol ediniz.]