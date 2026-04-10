CI BLOOM 2026 ile İstanbul Sanatla Yeniden Buluşuyor

İstanbul, bahar aylarına güçlü bir sanat etkinliğiyle giriyor. CI BLOOM 2026, 15–19 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Bu önemli fuar, Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor. Böylece şehirde çağdaş sanatın güncel dinamiklerini tek bir çatı altında topluyor.

Ayrıca Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen bu organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil üretimlere alan açıyor. Bu nedenle CI BLOOM 2026, yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda keşif odaklı bir platform olarak öne çıkıyor.

Yeni Koleksiyoner Dinamikleri Ve Sanatın Dönüşen Yapısı

Fuarın lansmanı, Soho House’da düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Ali Güreli, sanat dünyasındaki dönüşüme dikkat çekti. Güreli, günümüzde sanat piyasasının değer odaklı değil, erişim ve keşif odaklı ilerlediğini vurguladı.

Bu yaklaşım, CI BLOOM’un vizyonunu da doğrudan şekillendiriyor. Çünkü fuar, yeni koleksiyoner profilini destekleyen yapısıyla çağdaş sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Aynı zamanda bu bakış açısı, sanat üretimini daha erişilebilir hale getiriyor.

Güçlü İş Birlikleri Ve Uluslararası Katılım

CI BLOOM 2026, bu yıl da güçlü iş birlikleriyle dikkat çekiyor. BMW partnerliğinde gerçekleşen fuar, ayrıca Pernod Ricard Türkiye co-partnerliğinde hayata geçiriliyor. Bununla birlikte Türk Hava Yolları Miles&Smiles resmi hava yolu partneri olarak projeye destek veriyor.

Öte yandan Samsung, Art TV projesiyle dijital sanat deneyimini fuara dahil ediyor. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı uluslararası tanıtım desteği sağlarken, İBB Kültür AŞ şehir içi iletişimi destekliyor.

Sanat, Teknoloji Ve Çevresel Farkındalık Bir Arada

Fuar kapsamında dikkat çeken projeler arasında Edward Burtynsky’nin çalışmaları öne çıkıyor. Sanatçı, çevresel dönüşüm ve insanın doğa üzerindeki etkisini ele alan eserleriyle izleyiciyi düşünmeye davet ediyor. Bu seçki, Borusan Contemporary katkılarıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Bunun yanı sıra Samsung Art TV, dijital sanat arşivlerinden oluşan seçkisiyle fuar deneyimini teknolojiyle buluşturuyor. Böylece ziyaretçiler, geleneksel sanat ile dijital üretim arasındaki ilişkiyi aynı anda deneyimleyebiliyor.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Galeriler

CI BLOOM 2026, geniş katılımcı yapısıyla dikkat çekiyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Adana gibi şehirlerden galeriler fuarda yer alıyor. Ayrıca Londra, Berlin ve Düsseldorf gibi uluslararası sanat merkezleriyle bağlantılı galeriler de etkinliğe katılıyor.

Bu çeşitlilik, fuarın yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası bir platform olmasını sağlıyor. Üstelik bu yıl ilk kez katılan galeriler ve sanat inisiyatifleri, programa yeni bir dinamizm katıyor.

Genç İzleyiciler İçin Erişilebilir Sanat Deneyimi

Fuar, genç sanat izleyicilerini de odağına alıyor. 16–17 Nisan tarihlerinde saat 17.00–20.00 arasında yükseköğretim öğrencileri fuarı ücretsiz ziyaret edebiliyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin öğrenci kimliği ibraz etmesi gerekiyor.

Ayrıca günlük 500 kişi ile sınırlı olan bu uygulama, gençlerin çağdaş sanatla doğrudan bağ kurmasını teşvik ediyor. Böylece CI BLOOM, yeni izleyici kitlesini sanatla buluşturmayı sürdürüyor.

Ziyaret Saatleri Ve Program Detayları

CI BLOOM 2026, 15 Nisan’daki ön izleme günüyle başlıyor. Ardından fuar, 16–18 Nisan tarihlerinde 11.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 19 Nisan’da ise program 11.00–19.00 saatleri arasında devam ediyor.