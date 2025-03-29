China Suarez ve Mauro Icardi’den Havuzda Romantik Paylaşımlar!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile romantik havuz pozlarını paylaştı. Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

China Suarez ve Mauro Icardi’den Havuzda Romantik Paylaşımlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2025 12:44

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, olaylı bir şekilde boşandığı eşi Wanda Nara'dan sonra sevgilisi China Suarez ile mutluluk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Icardi ve Suarez, aşklarını sosyal medya üzerinden gözler önüne seriyor. Son olarak, çiftin havuzda çekilmiş romantik pozları büyük ilgi gördü. China Suarez, futbolcu sevgilisiyle birlikte paylaştığı bu fotoğraflara kalp emojisi koyarak sevgisini gösterdi. Instagram üzerinden binlerce yorum alan çift, takipçilerini adeta mest etti.

Benzer Haberler
Meryem Uzerli: “Konfor Alanım Yok, Kendi İşimi Yapıyorum” Meryem Uzerli: “Konfor Alanım Yok, Kendi İşimi Yapıyorum”
İrem Derici’den Üzen Haber! Hastanelik Oldu İrem Derici’den Üzen Haber! Hastanelik Oldu
Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama! Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!
Erkan Petekkaya: 'Orada Kafeste Olan Biziz' Erkan Petekkaya: 'Orada Kafeste Olan Biziz'
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in Aşk Tatili! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in Aşk Tatili!
Yusuf Güney Amazon Ormanları’nda! Yusuf Güney Amazon Ormanları’nda! "Eski Ben Öldü, Yeniden Doğdum"
ÇOK OKUNANLAR
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'
  • 28-03-2025 12:03

Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
  • 24-03-2025 12:33

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi

  • 26-03-2025 13:31

"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler:
  • 26-03-2025 15:59

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler: "Aileyi Bitirdin!"

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
  • 24-03-2025 13:18

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme