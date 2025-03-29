China Suarez ve Mauro Icardi’den Havuzda Romantik Paylaşımlar!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, olaylı bir şekilde boşandığı eşi Wanda Nara'dan sonra sevgilisi China Suarez ile mutluluk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Icardi ve Suarez, aşklarını sosyal medya üzerinden gözler önüne seriyor. Son olarak, çiftin havuzda çekilmiş romantik pozları büyük ilgi gördü. China Suarez, futbolcu sevgilisiyle birlikte paylaştığı bu fotoğraflara kalp emojisi koyarak sevgisini gösterdi. Instagram üzerinden binlerce yorum alan çift, takipçilerini adeta mest etti.