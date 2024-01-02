Ceza alan Kızıl Goncalar'ın ne zaman ekrana döneceği belli oldu! İşte o tarih...

Fox TV'de ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren tartışılmaya devam ediyor. Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı bir araya getiren Kızıl Goncalar son olarak RTÜK'ten aldığı ceza ile gündeme gelmişti.



RTÜK, "Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili gelen şikayetlere yanıt olarak bir karar almıştı. İlhan Taşcı'nın açıklamasına göre, dizinin tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal bir şekilde anlatması sebebiyle "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık nedeniyle diziye %3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verilmişti.



KIZIL GONCALAR 8 OCAK PAZARTESİ EKRANDA



Cezanın ardından Kızıl Goncalar'ın iki hafta ekrana gelmeyeceği konuşuluyordu. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmemişti. İzleyenler, yılbaşı arası mı yoksa ceza nedeniyle mi Kızıl Goncalar'ın yayınlanmadığını merak etmişti. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümün yayınlanacağı tarih açıklandı. Kızıl Goncalar, 8 Ocak Pazartesi günü yeni bölümüyle FOX TV'de ekrana gelecek.



KIZIL GONCALAR 3. BÖLÜM FRAGMANI:



