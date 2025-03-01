Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete’ye romantik yıldönümü mesajı!

NTV’de “Bambaşka Sohbetler” programını sunan ve Prens dizisinin 3. sezon çekimlerini tamamlayan Ceyda Düvenci, özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi:

"Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürümü… Zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle… 1 yıl geçti gitti bile… Yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim… İyi ki sen… Nice güzel yıllara…"

Bu duygusal paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları çifti tebrik eden yorumlar yağdırdı.