Ceyda Düvenci'den estetik itirafı geldi!

Oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz temmuz ayında evliliğini bitirdikten sonra radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise, estetik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllardır herhangi bir projede rol almayan ancak 'Sakla Beni' dizisinde yeniden ekranlara dönen ve NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan Ceyda Düvenci, son dönemde fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşmuştu. Ancak estetik müdahale konusundaki yaklaşımıyla gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Düvenci, estetik açıklamasında, alnındaki çizgiyi sertleştiğinde müdahale ettirdiğini belirtirken, bunun dışında herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını vurguladı. Bu açıklama, oyuncunun doğal güzellik anlayışını ve estetik müdahale konusundaki tutumunu ortaya koydu.