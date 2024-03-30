Ceyda Düvenci'den estetik itirafı geldi!

Eski eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ve ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan Ceyda Düvenci, estetik operasyonu hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Ceyda Düvenci'den estetik itirafı geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2024 18:59

Oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz temmuz ayında evliliğini bitirdikten sonra radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise, estetik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllardır herhangi bir projede rol almayan ancak 'Sakla Beni' dizisinde yeniden ekranlara dönen ve NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan Ceyda Düvenci, son dönemde fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşmuştu. Ancak estetik müdahale konusundaki yaklaşımıyla gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Düvenci, estetik açıklamasında, alnındaki çizgiyi sertleştiğinde müdahale ettirdiğini belirtirken, bunun dışında herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını vurguladı. Bu açıklama, oyuncunun doğal güzellik anlayışını ve estetik müdahale konusundaki tutumunu ortaya koydu.

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