Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete, Japonya tatilinde

Ceyda Düvenci, boşanmasının ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, birlikte tatilde oldukları Japonya'dan sarıldıkları bir fotoğraf paylaşıp, "Bol dualı bir gün" notunu düştü. Ayrıca, Sakura çiçekleriyle poz veren Düvenci, “Sakuraya denk geldik” diyerek doğal güzelliklere olan hayranlığını da takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu karelere, “Aşk kadına iyi geldi”, “Yüzü hep gülsün” ve “Aşk yaradı” gibi yorumlar yapıldı. Çiftin mutluluğu, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırırken, takipçileri de onların neşeli anlarına övgüler yağdırdı.