Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sosyal medyada aşk dolu paylaşım!

Ekranların sevilen ismi Ceyda Düvenci, bir süredir ilişki yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile sosyal medyada romantik anlarını paylaşmaya devam ediyor. İkili, zaman zaman yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sosyal medyada aşk dolu paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2024 12:16

Güçlü Mete’den Romantik Jest
Güçlü Mete, Instagram hesabında Ceyda Düvenci’ye sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak altına bir kalp emojisi ekledi. Bu romantik jest, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci’den Sevgi Dolu Yanıt
Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak, “Canım sevgilim” sözleriyle yanıt verdi. Çiftin bu karşılıklı paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranlarından Destek Mesajları
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin ilişkilerini gözler önüne serdiği bu samimi paylaşımlarına hayranlarından destek yorumları geldi. “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Aşk her haliyle çok güzel” gibi yorumlarla takipçileri çifte olan sevgilerini dile getirdi.

Birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift, mutlu ilişkileriyle adeta aşkın en güzel halini sergiliyor.

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