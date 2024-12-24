Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sosyal medyada aşk dolu paylaşım!

Güçlü Mete’den Romantik Jest

Güçlü Mete, Instagram hesabında Ceyda Düvenci’ye sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak altına bir kalp emojisi ekledi. Bu romantik jest, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci’den Sevgi Dolu Yanıt

Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak, “Canım sevgilim” sözleriyle yanıt verdi. Çiftin bu karşılıklı paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranlarından Destek Mesajları

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin ilişkilerini gözler önüne serdiği bu samimi paylaşımlarına hayranlarından destek yorumları geldi. “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Aşk her haliyle çok güzel” gibi yorumlarla takipçileri çifte olan sevgilerini dile getirdi.

Birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift, mutlu ilişkileriyle adeta aşkın en güzel halini sergiliyor.