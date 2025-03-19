Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu

Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün ile 14 yıl sonra ikinci kez mahkemelik oldu ve nafakanın artırılmasını talep etti. 100 bin lira nafaka istiyor.

Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 12:02

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, boşanmasının üzerinden 14 yıl geçtikten sonra eski eşi Engin Akgün ile ikinci kez mahkemelik oldu. Son dönemde Güçlü Mete ile aşk yaşayan Ceyda Düvenci, 14 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlendiğini ve eski eşinin gerekli sorumlulukları yerine getirmediğini savundu.

Engin Akgün ile Nafaka Mücadelesi

Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün'ün, kızının bakımına destek olmadığını belirterek nafakanın artırılması için mahkemeye başvurdu. Düvenci, aylık 100 bin lira nafaka talep etti. Ünlü oyuncu, kızının bakımı için gösterdiği hassasiyetin karşılanması gerektiğini ve Engin Akgün'ün yıllardır ödeme yaptığı bin liralık nafakanın yetersiz olduğunu ifade etti.

100 Bin Lira Nafaka Talebi

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci, avukatları Nergiz Yılmaz ve Aslı Çelik aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dilekçesinde, eski eşinin kızının ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla sorumluluk taşıması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 12 yıl önce belirlenen nafakanın artık değerinin düştüğü ve çocuğun ihtiyaçları ile babası Akgün'ün gelir durumu göz önünde bulundurularak yeni bir nafaka talep edildi.

Ceyda Düvenci’nin başvurusu, mahkemede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ederken, ailevi sorumluluklar ve nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözülüp çözülemeyeceği merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler