Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, boşanmasının üzerinden 14 yıl geçtikten sonra eski eşi Engin Akgün ile ikinci kez mahkemelik oldu. Son dönemde Güçlü Mete ile aşk yaşayan Ceyda Düvenci, 14 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlendiğini ve eski eşinin gerekli sorumlulukları yerine getirmediğini savundu.

Engin Akgün ile Nafaka Mücadelesi

Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün'ün, kızının bakımına destek olmadığını belirterek nafakanın artırılması için mahkemeye başvurdu. Düvenci, aylık 100 bin lira nafaka talep etti. Ünlü oyuncu, kızının bakımı için gösterdiği hassasiyetin karşılanması gerektiğini ve Engin Akgün'ün yıllardır ödeme yaptığı bin liralık nafakanın yetersiz olduğunu ifade etti.

100 Bin Lira Nafaka Talebi

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci, avukatları Nergiz Yılmaz ve Aslı Çelik aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dilekçesinde, eski eşinin kızının ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla sorumluluk taşıması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 12 yıl önce belirlenen nafakanın artık değerinin düştüğü ve çocuğun ihtiyaçları ile babası Akgün'ün gelir durumu göz önünde bulundurularak yeni bir nafaka talep edildi.

Ceyda Düvenci’nin başvurusu, mahkemede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ederken, ailevi sorumluluklar ve nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözülüp çözülemeyeceği merak konusu oldu.