Ceyda Düvenci kendisini eleştiren takipçisine verdiği ayarla gündem oldu!

Sakla Beni dizisiyle setlere dönen Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada kendisini eleştiren bir takipçisine verdiği ayar gündem oldu. İşte detaylar...

Ceyda Düvenci kendisini eleştiren takipçisine verdiği ayarla gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 18:43

Ceyda Düvenci, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek ve Cemre Baysel'li Sakla Beni dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Ayrıca NTV'de sunucusu olduğu televizyon programıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu yoğun çalışma temposunun içinde özel gecelerde de sunucu olarak görev yapan güzel oyuncu, sosyal medyada bir takipçisiyle karşı karşıya geldi. Düvenci'nin kendisini eleştiren takipçisine verdiği ayar ise gündem oldu.
 

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Ceyda Düvenci, bu paylaşımın altına "Eğer mutluysan, sağlığın yerindeyse, sevdiğin işi yapıyorsan, evlatların mutluysa, evde annen baban seni bekliyorsa, fonda hep müzik çalıyorsa... daha ne isteyebilirsin ki?" notunu düştü.

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Sizi daha mütevazı sanıyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattınız" ifadesini kullandı.

Ceyda Düvenci, takipçisinin bu yorumuna sessiz kalmayarak adeta bir tepki verdi.

İşte o yazışma:

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