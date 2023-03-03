Ceyda Düvenci: Kafamı dağıtmak için bulaşık yıkıyorum!

Star Tv ekranlarından yayınlanan Dünden Sonra Yarından Önce'de Ceyda Düvenci'nin "Bulaşık yıkamak müthiş bir şey gerçekten hocam, o su aktıkça garip bir psikoloji var bulaşık yıkamak çok iyi geliyor bana" cümlesine ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu "Bende de öyle. Arkadaşlarım bilir ve gülerler. Daraldığım an ilk yaptığım iş mutfağa koşarım, önce lavaboları güzel fırçalar ve ovarım, sonra ne kadar tencere varsa çıkarırım, onları ovar, yıkarım, bir daha yıkarım pırıl pırıl olur. Bu 2 mekanizmayla bize iyi geliyor, ilki yoruluyoruz, enerji kaybediyoruz, ikincisi de bir şeyi yıkamak beyinlerimizdeki sorunları, korkuları yıkamak anlamına geliyor, tencereler parlamaya başlayınca beynimdeki karanlık düşünceler kaybolup gidiyor, beynimiz de bu temizlikten nasibini alıyor. Bunu insanlara da öneririm" dedi.