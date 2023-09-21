Advert

Ceyda Düvenci: Güçlü bir kadın değilim

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu ve aynı zamanda aile dostu olan Beyza Şekerci'yi konuk etti.

Ceyda Düvenci: Güçlü bir kadın değilim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2023 17:27
Düvenci, Beyza Şekerci'yle sohbeti sırasında, adeta biten son evliliğiyle ilgili dertleşti. İşte Ceyda Düvenci'nin o cümleleri:
 
Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten.... Burada Bülent'i de yok saymak istemem benim için hala çok kıymetli Bülent, onun için de çok zor bir süreçtii benim için de çok zor bir süreçti, hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti... Aa günün sonunda biz dedik ki tamam herkesin mutlu olması gerekiyor. Bizim 2 tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir, Melisa'nın şansı, iki babası oldu hayatında... 
 
Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil... Çok da güçlü bir kadın değilim Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokca ağlayıp, biraz dona kalıp, sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak...  Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek... Dostlarımız birbu değişmeyecek...  Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular... Güçlü gözüküyorum, silkeleyip attıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil...  
Benzer Haberler
Gökçe Bahadır beyazlar içinde Gökçe Bahadır beyazlar içinde
Merve Dizdar: Bütün hayatımı mesleğime adadım Merve Dizdar: Bütün hayatımı mesleğime adadım
Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler! Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler!
Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar! Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar!
Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı
Boğaz'da Merve Özbey geccesi Boğaz'da Merve Özbey geccesi
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi