Ceyda Düvenci: Güçlü bir kadın değilim

Düvenci, Beyza Şekerci'yle sohbeti sırasında, adeta biten son evliliğiyle ilgili dertleşti. İşte Ceyda Düvenci'nin o cümleleri:

Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten.... B urada Bülent'i de yok saymak istemem benim için hala çok kıymetli Bülent , onun için de çok zor bir süreçti i benim için de çok zor b ir süreçti , hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde ç ok hayret ettiği bir süreçti... A a günün sonunda biz dedik ki t amam h erkesin mutlu olması gerekiyor . Bizim 2 tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir, Melisa'nın şansı, iki babası oldu hayatında...

